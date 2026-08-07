Aktiv skumvask NANO RM 816 ASF, 200l
Vokskompatibel, kraftig rengøring og VDA-kompatibel skummiddel til køretøjers vaskesystemer. Forbereder optimalt til tørring og er perfekt matchet til vores RM 832 nanohøjglanstørrer.
Vores Aktiv skumvask NANO RM 816 ASF er et højt rengøringsniveau aktivt skum med lotuseffekt til rengøring af biler i køretøjers vaskesystemer. RM 816 ASF fjerner effektivt fedt, olie og snavs skabt af emissioner samt insektrester. Det aktive skum forbereder tørring, skaber en nanostruktureret overflade og er derfor perfekt matchet til efterfølgende behandling med Højglanstørremiddel NANO RM 832 ASF. Grundet sin vokskompatibilitet, er striber på den lakerede overflade pålideligt forhindret. Derudover støtter det let adskillelige skummiddel også børstens bevægelsesevne og beskytter dermed lakken, og reducerer i stor grad gentilsmudsning af børsterne i systemet, hvilket betyder at det også kan bruges med vores børster. Tensider indeholdt er bionedbrydelige i overensstemmelse med OECD.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|200
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|9
|Vægt (kg)
|204,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|221,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|580 x 580 x 970
Produkt
- Effektiv børsteshampoo baseret på nanoteknologi.
- Fjerner pålideligt fedt-, olie-, emissions- og insektpletter.
- Skaber en nanostruktureret overflade til efterfølgende behandling med glanstørremidlet NANO RM 832 ASF.
- Har en vandafvisende effekt.
- Understøtter glidefriktion af børster og beskytter dermed køretøjets overflade.
- Markant reducering af efterfølgende snavs af børsten.
- Er kompatibel med voks og forebygger dermed striber på den belagte overflade.
- VDA-kompatibel
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- Tensider er biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H315 Forårsager hudirritation.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P280a Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af erhvervskøretøjer
- Biler