Vores Aktiv skumvask NANO RM 816 ASF er et højt rengøringsniveau aktivt skum med lotuseffekt til rengøring af biler i køretøjers vaskesystemer. RM 816 ASF fjerner effektivt fedt, olie og snavs skabt af emissioner samt insektrester. Det aktive skum forbereder tørring, skaber en nanostruktureret overflade og er derfor perfekt matchet til efterfølgende behandling med Højglanstørremiddel NANO RM 832 ASF. Grundet sin vokskompatibilitet, er striber på den lakerede overflade pålideligt forhindret. Derudover støtter det let adskillelige skummiddel også børstens bevægelsesevne og beskytter dermed lakken, og reducerer i stor grad gentilsmudsning af børsterne i systemet, hvilket betyder at det også kan bruges med vores børster. Tensider indeholdt er bionedbrydelige i overensstemmelse med OECD.