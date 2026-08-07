Aktivt skum CP 940, 20l
Let alkalisk aktivt skum for at få en stabil skumtype i selvbetjeningsvaskesystemer. Det VDA-kompatibe aktive skum med en behagelig duft af citron er blidt mod lakken grundet dens gode skylleegenskaber.
Ideel til vask af køretøjer med børster i selvbetjeningsvaskesystemer, men også meget egnet til højtryksrensere med skumdyser: Det ekstremt økonomiske Aktivt skum CP 940 fra Kärcher til grundig og blid vask af biler og erhvervskøretøjer. Designet til brug som en våd og tør skum med en børste, og så producerer den aktive skum et lyst og fyldigt skum, der opløser olie, fedt og mineralsk forurening uden besvær, mens samtidigt at øge børstens bevægelsesevne til blid rengøring. Derudover forhindrer koordination med efterfølgende voksprodukter, at der kommer striber på lakken og reducerer gentilsmudsning af børsterne. Tensiderne indeholdt i CP 935 er bionedbrydelige i overensstemmelse med OECD, hvilket gør det miljøvenligt og separerer olie fra vand meget hurtigt i olieudskilleren.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|8
|Vægt (kg)
|20,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|22,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 230 x 410
Produkt
- Skumintensiv børsteshampoo til bilvask
- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Skaber et fyldigt, lyst og lækkert skum
- Understøtter glidefriktion af børster og beskytter dermed køretøjets overflade.
- Markant reducering af efterfølgende snavs af børsten.
- Er kompatibel med voks og forebygger dermed striber på den belagte overflade.
- VDA-kompatibel
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- Tensider er biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H315 Forårsager hudirritation.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P280a Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af erhvervskøretøjer
- Biler, erhvervskøretøjer, cykler
- Biler