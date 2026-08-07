Ideel til vask af køretøjer med børster i selvbetjeningsvaskesystemer, men også meget egnet til højtryksrensere med skumdyser: Det ekstremt økonomiske Aktivt skum CP 940 fra Kärcher til grundig og blid vask af biler og erhvervskøretøjer. Designet til brug som en våd og tør skum med en børste, og så producerer den aktive skum et lyst og fyldigt skum, der opløser olie, fedt og mineralsk forurening uden besvær, mens samtidigt at øge børstens bevægelsesevne til blid rengøring. Derudover forhindrer koordination med efterfølgende voksprodukter, at der kommer striber på lakken og reducerer gentilsmudsning af børsterne. Tensiderne indeholdt i CP 935 er bionedbrydelige i overensstemmelse med OECD, hvilket gør det miljøvenligt og separerer olie fra vand meget hurtigt i olieudskilleren.