Bilshampoo RM 811 ASF er egnet til brug i køretøjers vaskesystemer og erhvervskøretøjers bilvaske. Det fjerner pålideligt fedt, olie, snavs skabt af emissioner og typisk vejsnavs, og hjælper børsternes bevægelsesevne, mens samtidigt at reducere deres gentilsmudsningsrate, så de kan blive ved med at virke længere. Derudover kan RM 811 ASF også bruges som en aktiv skum og beskytter køretøjets lak. Den økonomiske bilshampoo er i stand til at gøre op til 100 biler for hver liter rene og er designet til at arbejde med efterfølgende voksprodukter for at forhindre at der dannes striber på lakken. Tensider indeholdt i formularen er bionedbrydelige i overensstemmelse med OECD. Derudover separerer det hurtigt olie fra vand i olieudskilleren.