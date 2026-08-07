Bilshampoo RM 811 ASF, 20l
Koncentreret, kraftig, vokskompatibel, VDA-kompatibel bilshampoo. Den aktive ingredienskombination hjælper børsterne med at bevæge sig, hvilket beskytter køretøjets overflade.
Bilshampoo RM 811 ASF er egnet til brug i køretøjers vaskesystemer og erhvervskøretøjers bilvaske. Det fjerner pålideligt fedt, olie, snavs skabt af emissioner og typisk vejsnavs, og hjælper børsternes bevægelsesevne, mens samtidigt at reducere deres gentilsmudsningsrate, så de kan blive ved med at virke længere. Derudover kan RM 811 ASF også bruges som en aktiv skum og beskytter køretøjets lak. Den økonomiske bilshampoo er i stand til at gøre op til 100 biler for hver liter rene og er designet til at arbejde med efterfølgende voksprodukter for at forhindre at der dannes striber på lakken. Tensider indeholdt i formularen er bionedbrydelige i overensstemmelse med OECD. Derudover separerer det hurtigt olie fra vand i olieudskilleren.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|9
|Vægt (kg)
|20,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|22,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkt
- Effektiv børsteshampoo til vaskeinstallationer til biler og specialkøretøjer.
- Fjerner pålideligt fedt-, olie-, emissions- og insektpletter.
- Understøtter glidefriktion af børster og beskytter dermed køretøjets overflade.
- Markant reducering af efterfølgende snavs af børsten.
- Er kompatibel med voks og forebygger dermed striber på den belagte overflade.
- VDA-kompatibel
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- Tensider er biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H315 Forårsager hudirritation.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P302 + P352b VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.
Anvendelsesområder
- Biler
- Rengøring af erhvervskøretøjer