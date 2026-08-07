Med Højglanstørremiddel NANO RM 832 ASF til fremragende tørreresultater efter vask af personbiler ogerhvervskøretøjer i bilvaskesystemer. Det effektive højglanstørringsmiddel baseret på nanoteknologi bryder hurtigt vandfilmen op over et stort område for alle vandhårdheder, hvilket dermed giver virkelig god tørring med højglansede overflader. Det nanostrukturerede lag dannet i processen beskytter effektivt malingen i op til en måned. RM 832 ASF er også egnet til højtryksrensere og giver de bedste resultater i kombination med vores Aktiv skumvask NANO RM 816 ASF. Det er VDA-kompatibelt og indeholder hverken mineralsk olie eller mineralske kulbrinter. De tensider, der er brugt, er bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004. Med et udbytte på op til 50 biler pr. liter, er det også meget økonomisk.