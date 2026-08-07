Højglanstørremiddel NANO RM 832 ASF, 200l
Til brug i bilvaskesystemer: Højglanstørremiddel NANO RM 832 ASF danner et nanostruktureret lag og dermed sikrer det fremragende tørreresultater.
Med Højglanstørremiddel NANO RM 832 ASF til fremragende tørreresultater efter vask af personbiler ogerhvervskøretøjer i bilvaskesystemer. Det effektive højglanstørringsmiddel baseret på nanoteknologi bryder hurtigt vandfilmen op over et stort område for alle vandhårdheder, hvilket dermed giver virkelig god tørring med højglansede overflader. Det nanostrukturerede lag dannet i processen beskytter effektivt malingen i op til en måned. RM 832 ASF er også egnet til højtryksrensere og giver de bedste resultater i kombination med vores Aktiv skumvask NANO RM 816 ASF. Det er VDA-kompatibelt og indeholder hverken mineralsk olie eller mineralske kulbrinter. De tensider, der er brugt, er bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004. Med et udbytte på op til 50 biler pr. liter, er det også meget økonomisk.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|200
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|205
Produkt
- Effektiv glanstørrende hjælp baseret på nanoteknologi.
- Hurtig nedbrydning af vandfilm over en stor overflade.
- Fremragende tørreresultater
- De bedste resultater kombineret med NANO RM 816 ASF Active Foam Wash.
- Effektiv med alle niveauer af vandhårdhed.
- Giver et spejlblankt finish.
- Beskytter effektivt i op til 1 måned.
- VDA-kompatibel
- NTA-fri
- Uden mineralske olier og mineralske kulbrinter
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273 Undgå udledning til miljøet.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
- Z 20 Indeholder Limonene. Kan udløse allergisk reaktion.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Biler
- Rengøring af erhvervskøretøjer