Højglanstørremiddel NANO RM 832 ASF, 200l

Til brug i bilvaskesystemer: Højglanstørremiddel NANO RM 832 ASF danner et nanostruktureret lag og dermed sikrer det fremragende tørreresultater.

Med Højglanstørremiddel NANO RM 832 ASF til fremragende tørreresultater efter vask af personbiler ogerhvervskøretøjer i bilvaskesystemer. Det effektive højglanstørringsmiddel baseret på nanoteknologi bryder hurtigt vandfilmen op over et stort område for alle vandhårdheder, hvilket dermed giver virkelig god tørring med højglansede overflader. Det nanostrukturerede lag dannet i processen beskytter effektivt malingen i op til en måned. RM 832 ASF er også egnet til højtryksrensere og giver de bedste resultater i kombination med vores Aktiv skumvask NANO RM 816 ASF. Det er VDA-kompatibelt og indeholder hverken mineralsk olie eller mineralske kulbrinter. De tensider, der er brugt, er bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004. Med et udbytte på op til 50 biler pr. liter, er det også meget økonomisk.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 4
Vægt inkl. emballage (kg) 205
Produkt
  • Effektiv glanstørrende hjælp baseret på nanoteknologi.
  • Hurtig nedbrydning af vandfilm over en stor overflade.
  • Fremragende tørreresultater
  • De bedste resultater kombineret med NANO RM 816 ASF Active Foam Wash.
  • Effektiv med alle niveauer af vandhårdhed.
  • Giver et spejlblankt finish.
  • Beskytter effektivt i op til 1 måned.
  • VDA-kompatibel
  • NTA-fri
  • Uden mineralske olier og mineralske kulbrinter
Højglanstørremiddel NANO RM 832 ASF, 200l
Højglanstørremiddel NANO RM 832 ASF, 200l
Højglanstørremiddel NANO RM 832 ASF, 200l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • P273 Undgå udledning til miljøet.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
  • Z 20 Indeholder Limonene. Kan udløse allergisk reaktion.
Anvendelsesområder
  • Biler
  • Rengøring af erhvervskøretøjer
Tilbehør