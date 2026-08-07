Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri, 20l
Koncentreret rengøringsmiddel til højtryksrensere. Med et bredt område af anvendelser til at fjerne de mest genstridige rester af olie, fedt, insekter og træsaft. NTA-frit.
Den kraftfulde Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri til brug ved selvbetjenings vaskestationer, kan bruges universelt til at vaske biler, erhvervskøretøjer, cykler og motorer. Det NTA-frie, ekstra effektive højtryksrengøringsmiddel opløser selv de mest genstridige rester af olie, fedt, mudder, insekter og træsaft. Det separerer hurtigt olie og vand i olieudskilleren, mens tensiderne som det indeholder, hvilket er bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004, hjælper med at sikre miljøvenlig vask af køretøjer. Derudover imponerer koncentratet fra Kärchers VehiclePro serie med et højt udbytte af op til 60 bilvaske pr. liter.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|13
|Vægt inkl. emballage (kg)
|23,4
Produkt
- Kraftfuldt rengøringsmiddel til bilvask med højtryksrensere.
- Opløser selv de vanskeligste olie-, fedt-, træsaft-, mudder- og insektpletter.
- Effektiv hurtigt
- Meget drøj i brug
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren.
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Transport og maskiner
- Bil- og motorvask
- Biler, erhvervskøretøjer, cykler