Intensiv snavsfjerner CP 930 ASF er den ideelle forbehandlingsløsning til selvbetjenings vaskestationer, men er lige så egnet til forvask af biler og erhvervskøretøjer i køretøjers vaskesystemer. Den kraftfulde forbehandlingsspray er effektiv i alle temperaturområder samt så er det hurtigtvirkende og blidt mod materialer. Rengøringsmidlet fra Kärchers højtydende CP serie får fedt, olie, snavs forårsaget af emissioner, og insekter til at udvide sig, hvilket dermed pålideligt løsner disse aflejringer til bedre rengøringsresultater i efterfølgende rengøringstrin. Med tensider der er nedbrydelige i overensstemmelse med OECD, er forbehandlingsmidlet miljøvenligt og separere også hurtigt olie fra vand i olieudskilleren.