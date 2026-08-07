Lastbil- og presenningsrens, alkalisk, RM 805 ASF, NTA-fri, 20l

Forbehandlingsspray til børste- og højtryksvaskeanlæg, støtter effektivt fjernelsen af de mest hårdnakkede typer snavs som smørefedt, sod, olie, tjære, insekter og grå film på alle slags køretøjer. NTA-fri.

Truck and tarpaulin cleaner, alkaline, RM 805 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 13
Vægt (kg) 21,4
Vægt inkl. emballage (kg) 22,4
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 230 x 420
Produkt
  • Effektivt middel til førspraying til rengøring af specialkøretøjer.
  • Opløser pålideligt fedt-, olie-, emissions- og insektrester.
  • Forbedrer rengøringsresultatet markant i de følgende trin.
  • Ideel til rengøring af overtræk til lastbiler.
  • Meget gode rengøringsegenskaber, særligt med koldt vand.
  • Effektiv hurtigt
  • Skånsom rengøring
  • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
  • NTA-fri
Lastbil- og presenningsrens, alkalisk, RM 805 ASF, NTA-fri, 20l
Lastbil- og presenningsrens, alkalisk, RM 805 ASF, NTA-fri, 20l
Lastbil- og presenningsrens, alkalisk, RM 805 ASF, NTA-fri, 20l
Lastbil- og presenningsrens, alkalisk, RM 805 ASF, NTA-fri, 20l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H290 Kan ætse metaller.
  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Bil- og motorvask
  • Bilvaskeanlæg
  • Rengøring af erhvervskøretøjer
  • Rengøring af presenninger
  • Biler
Tilbehør