PressurePro RM 80 Aktivt rengøringsmiddel, pulver, 20kg

Højkoncentreret, hældbar og vandopløseligt pulver med frisk duft. Opløser olie, fedt og emissionsforureninger, rengøringsaktiv ved alle temperaturer, materialeskånende.

Special active powder RM 80 Super 1

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (kg) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 10,9
Vægt (kg) 20
Vægt inkl. emballage (kg) 20,4
Mål (L x B x H) (mm) 750 x 450 x 120
Produkt
  • Et meget fyldigt rengøringspulver til højtryksrensere til brug ved bilvask
  • Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
  • Rengør ved alle temperaturer
  • Meget drøj i brug
  • Skånsom rengøring
  • NTA-fri
PressurePro RM 80 Aktivt rengøringsmiddel, pulver, 20kg
PressurePro RM 80 Aktivt rengøringsmiddel, pulver, 20kg
PressurePro RM 80 Aktivt rengøringsmiddel, pulver, 20kg
PressurePro RM 80 Aktivt rengøringsmiddel, pulver, 20kg
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Transport og maskiner
  • Biler
  • Rengøring af erhvervskøretøjer
  • Biler, erhvervskøretøjer, cykler