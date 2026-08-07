Superperlevoks RM 824 ASF, 20l
Tørring, beskyttelse og pleje, alt i ét. Det flydende perlevoks får vandfilmen til at bryde op hurtigt, hvilket fører til fremragende tørring, særligt med hårdt vand.
Vores flydende Superperlevoks RM 824 ASF er et effektivt tørremiddel, der er ideelt til brug i køretøjers vaskesystemer og højtryksrensere. Plejemidlet er særligt effektivt når man bruger mellemhårdt til hårdt vand; det får vandfilmen til at bryde hurtigt op over et større område og dermed sikrer det meget gode tørringsresultater. Vokset øger lakkens glansniveau og er også VDA-kompatibelt. og fri for mineralske olier og mineralske kulbrinter. Derudover er de tensider, der er indeholdt bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004. Det høje udbytte på op til 83 biler pr. liter giver en meget økonomisk brug af rengøringsmidlet.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|4
|Vægt (kg)
|19,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|21,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 240 x 440
Produkt
- Effektiv tørringshjælp til brug i bilvaskeanlæg og højtryksrensere.
- Hurtig nedbrydning af vandfilm over en stor overflade.
- Meget gode tørreresultater.
- Effektiv med mellemhårdt til hårdt vand.
- Øger niveauet af glans på lakken.
- VDA-kompatibel
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- NTA-fri
- Uden mineralske olier og mineralske kulbrinter
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273 Undgå udledning til miljøet.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Biler
- Rengøring af erhvervskøretøjer