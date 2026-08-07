Vores flydende Superperlevoks RM 824 ASF er et effektivt tørremiddel, der er ideelt til brug i køretøjers vaskesystemer og højtryksrensere. Plejemidlet er særligt effektivt når man bruger mellemhårdt til hårdt vand; det får vandfilmen til at bryde hurtigt op over et større område og dermed sikrer det meget gode tørringsresultater. Vokset øger lakkens glansniveau og er også VDA-kompatibelt. og fri for mineralske olier og mineralske kulbrinter. Derudover er de tensider, der er indeholdt bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004. Det høje udbytte på op til 83 biler pr. liter giver en meget økonomisk brug af rengøringsmidlet.