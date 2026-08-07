Termovoks CP 945 ASF, 20l

Koncentreret termovoks som danner en vandafvisende, langtidsholdbar og beskyttende film med stor glanseffekt. Stort indhold af carnaubavoks.

Thermo-wax CP 945

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 5
Vægt (kg) 19,9
Vægt inkl. emballage (kg) 21,5
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 230 x 410
Produkt
  • Effektiv termovoks til brug i selvbetjente vaskeinstallationer
  • Beskytter effektivt i op til 1 måned.
  • Effektiv med alle niveauer af vandhårdhed.
  • Giver et spejlblankt finish.
  • VDA-kompatibel
  • Tensider er biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
  • NTA-fri
Termovoks CP 945 ASF, 20l
Termovoks CP 945 ASF, 20l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Biler
  • Rengøring af erhvervskøretøjer
  • Biler, erhvervskøretøjer, cykler
Tilbehør