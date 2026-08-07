Top-plejemiddel CP 950, 20l

Den bedste pleje understøtter tørring, er egnet til alle vandhårdheder, muliggør at vand kan viskes ned over et stort areal og giver et skinnende finish uden striber eller pletter, når det er tørt.

Vores Top-plejemiddel CP 950 er et meget effektivt højglanstørremiddel til brug i selvbetjeningsvaskesystemer med et udbytte på op til 1.250 personbiler pr. liter. Tørremidlet kan også bruges til højtryksrensere og - uafhængigt af vandhårdheden og kvaliteten - understøtter bæredygtigt og effektivt bevarelsen af lakglansen af biler, erhvervskøretøjer og cykler. Kombineret med osmosevand, sikrer det pletfri tørring og er også VDA-kompatibelt. Indeholdte tensider er bionedbrydelige i overensstemmelse med OECD.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 4
Vægt (kg) 20
Vægt inkl. emballage (kg) 22,1
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 230 x 410
Produkt
  • Effektiv glanstørremiddel til brug i selvbetjente vaskestationer og sammen med højtryksrensere.
  • Giver et spejlblankt finish.
  • Pletfri tørring af overfladen i kombination med osmosevand
  • Beskytter effektivt i op til 1 måned.
  • Kan bruges til alle vandkvaliteter
  • Effektiv med alle niveauer af vandhårdhed.
  • VDA-kompatibel
  • Tensider er biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
  • NTA-fri
Top-plejemiddel CP 950, 20l
Top-plejemiddel CP 950, 20l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Biler, erhvervskøretøjer, cykler
Tilbehør