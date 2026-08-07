Vores VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, Svanemærket er certifikeret i overensstemmelse med Nordic Swan Ecolabel, hvilket beviser at maximal rengøringskraft og miljømæssig kompatibilitet går hånd i hånd. Det er fordi de tensider, det indeholder, er bionedbrydelige som defineret i EEC 648/2004 og det separerer hurtigt olie og vand i olieudskilleren. Den effektive forsprøjtemiddel til forvask af biler og erhvervskøretøjer hjælper i høj grad med at forbedre rengøringsresultater af efterfølgende rengøringstrin ved at udvidelse og pålideligt at løsne snavs skab af fedt, olie, emissioner og insekter. VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, Svanemærket er egnet til brug i køretøjers vaskesystemer og er meget økonomisk.