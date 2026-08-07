VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, 20l
VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform med Svanemærke: Miljøvenligt sæbe. Accelererer blødgørelsen og fjernelsen af olie, fedt og insektrester.
Vores VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, Svanemærket er certifikeret i overensstemmelse med Nordic Swan Ecolabel, hvilket beviser at maximal rengøringskraft og miljømæssig kompatibilitet går hånd i hånd. Det er fordi de tensider, det indeholder, er bionedbrydelige som defineret i EEC 648/2004 og det separerer hurtigt olie og vand i olieudskilleren. Den effektive forsprøjtemiddel til forvask af biler og erhvervskøretøjer hjælper i høj grad med at forbedre rengøringsresultater af efterfølgende rengøringstrin ved at udvidelse og pålideligt at løsne snavs skab af fedt, olie, emissioner og insekter. VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, Svanemærket er egnet til brug i køretøjers vaskesystemer og er meget økonomisk.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|11
|Vægt (kg)
|21
|Vægt inkl. emballage (kg)
|21,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkt
- Effektivt middel til førspraying til rengøring af biler og specialkøretøjer.
- Opløser pålideligt fedt-, olie-, emissions- og insektrester.
- Forbedrer rengøringsresultatet markant i de følgende trin.
- Rengør ved alle temperaturer
- Effektiv hurtigt
- Skånsom rengøring
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- P234 Opbevares kun i originalemballagen.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
- P406 Opbevares i ætsningsbestandig beholder / beholder med modstandsdygtig foring.
Anvendelsesområder
- Bil afvoksning
- Rengøring af køretøjer
- Bil- og motorvask
- Biler, erhvervskøretøjer, cykler