VehiclePro Klear!Glow RM 894, 10l
VehiclePro Klear!Glow RM 894: Til fremragende farve beskyttelse mod elementerne. Med en særlig højglans effekt og langvarig bevaring med minimal brug. VDA-kompatibel.
VehiclePro Klear!Glow RM 894 fra Kärcher er et stærkt koncentreret, ekstremt økonomisk og VDA-kompatibelt voksplejeprodukt til biler og erhvervskøretøjer til brug i køretøjers- og selvbetjenings vaskesystemer. Det effektive voks skaber en højglans til bevarelse, der beskytter lakken mod skadelige miljømæssige påvirkninger i op til 8 efterfølgende vaske. Den særlige formulering resulterer i en overflademodifikation, som gør en bedre lysrefleksion mulig og derfor et permanent højglans plejelag. Derudover sikrer vokset fremragende tørringsresultater grundet sin hydrofobiske effekt og, med et udbytte på omkring 100 biler pr. liter, er den også ensbetydende med maksimal økonomi.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|4
|Vægt (kg)
|10,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|287 x 150 x 329
Produkt
- Effektiv voks til brug i bilvaske og selvbetjente vaskeinstallationer.
- Beskytter effektivt i op til 8 vaske.
- Giver en højglans konserveringsmiddel.
- Fremragende tørreresultater
- Giver perfekte tørreresultater med hydrofobisk effekt.
- Overflademodificering giver bedre lysreflektion og en langtidsholdbar, skinnende beskyttelsesfilm.
- Højt koncentreret.
- VDA-kompatibel
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H315 Forårsager hudirritation.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P280a Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
- Biler
- Rengøring af erhvervskøretøjer