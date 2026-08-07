VehiclePro Klear!Glow RM 894 fra Kärcher er et stærkt koncentreret, ekstremt økonomisk og VDA-kompatibelt voksplejeprodukt til biler og erhvervskøretøjer til brug i køretøjers- og selvbetjenings vaskesystemer. Det effektive voks skaber en højglans til bevarelse, der beskytter lakken mod skadelige miljømæssige påvirkninger i op til 8 efterfølgende vaske. Den særlige formulering resulterer i en overflademodifikation, som gør en bedre lysrefleksion mulig og derfor et permanent højglans plejelag. Derudover sikrer vokset fremragende tørringsresultater grundet sin hydrofobiske effekt og, med et udbytte på omkring 100 biler pr. liter, er den også ensbetydende med maksimal økonomi.