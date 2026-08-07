VehiclePro Klear!Rim RM 896 er premium fælgrens fra Kärcher til ubesværet fjernelse af det mest genstridige snavs under bilvask. Egnet til brug i køretøjers vaskesystemer, det stærkt koncentrerede rengøringsmiddel fra Kärcher Klear!Line fjerner rester af bremsestøv, slid på dæk, kalkaflejringer og vejsalt, både hurtigt, pålideligt og ekstra effektivt. Det materialebeskyttende premium produkt angriber ikke belægninger af aluminium og stålfælge, ubelagte betongulve eller hjulkasser af stål. Derudover er VehiclePro Klear!Rim RM 896 med en rengøringspræstation af omkring 400 fælge pr. liter meget økonomisk og over 90% bionedbrydelig - tensider i overensstemmelse med EEC 648/2004.