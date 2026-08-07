VehiclePro Klear!Rim RM 896, 10l
VehiclePro Klear!Rim RM 896: Premium Fællrens til alle belagte legeringer og stålfælge. Fjerner stædigt snavs, uden at korrodere betongulve og hjulbuer.
VehiclePro Klear!Rim RM 896 er premium fælgrens fra Kärcher til ubesværet fjernelse af det mest genstridige snavs under bilvask. Egnet til brug i køretøjers vaskesystemer, det stærkt koncentrerede rengøringsmiddel fra Kärcher Klear!Line fjerner rester af bremsestøv, slid på dæk, kalkaflejringer og vejsalt, både hurtigt, pålideligt og ekstra effektivt. Det materialebeskyttende premium produkt angriber ikke belægninger af aluminium og stålfælge, ubelagte betongulve eller hjulkasser af stål. Derudover er VehiclePro Klear!Rim RM 896 med en rengøringspræstation af omkring 400 fælge pr. liter meget økonomisk og over 90% bionedbrydelig - tensider i overensstemmelse med EEC 648/2004.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|13
|Vægt (kg)
|10,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|287 x 150 x 329
Produkt
- Meget effektiv fælgrens
- Fjerner pålideligt bremsestøv, dækslid, saltaflejringer og kalkpletter.
- Skånsom rengøring
- Skader ikke ubehandlede betongulve og ramper af stål.
- Effektiv hurtigt
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Mere end 90% bionedbrydelig.
- NTA-fri
- Højt koncentreret.
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
- Rengøring af fælge