VehiclePro Polish Plus RM 831, 10l
Plejemiddel til køretøjer for langvarig konservering af voks, der beskytter køretøjet for vejsnavs, insekter, syreregn og andre miljømæssige påvirkninger. VDA-kompatibelt.
VehiclePro Polish Plus RM 831 fra Kärcher er et plejemiddel til køretøjer med maximal effektivitet til brug i bilvaske med “konservering af voks” programmet. Den specielle plejeformular giver konservering af voks der vare op til 6 måneder, hvilket effektivt beskytter køretøjets lak for vejsnavs, insektrester, syreregn, vejsalt og andre miljømæssige påvirkninger, der skader lakken. På samme tid producerer vokset et højglans finish uden at efterlade rester på glasoverflader eller at klæbe til vaskebørster og mundstykker i systemet. Derudover er VehiclePro Polish Plus RM 831 effektivt med vandhårdhed, frit for mineralske olier og mineralske kulbrinter og er VDA-kompatibelt. Tensiderne indeholdt er miljøvenlige, da de er bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|4
|Vægt (kg)
|10
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Produkt
- Langtidsholdbar bevaring og glansvoks til bilvaskeanlæg med voksbevarende "programmulighed"
- Beskytter effektivt lakken mod trafiksnavs, insekter, syreregn, vejsalt om vinteren og andre miljømæssige påvirkninger.
- Bevarer i op til 6 måneder.
- Giver en perfekt og skinnende højglansfinish.
- Effektiv med alle niveauer af vandhårdhed.
- Efterlader ingen rester på bilens vinduer.
- Ingen klæbende vaskebørster og dyser.
- VDA-kompatibel
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- NTA-fri
- Uden mineralske olier og mineralske kulbrinter
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273 Undgå udledning til miljøet.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
- Biler
- Rengøring af erhvervskøretøjer