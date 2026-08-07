VehiclePro Polish Plus RM 831 fra Kärcher er et plejemiddel til køretøjer med maximal effektivitet til brug i bilvaske med “konservering af voks” programmet. Den specielle plejeformular giver konservering af voks der vare op til 6 måneder, hvilket effektivt beskytter køretøjets lak for vejsnavs, insektrester, syreregn, vejsalt og andre miljømæssige påvirkninger, der skader lakken. På samme tid producerer vokset et højglans finish uden at efterlade rester på glasoverflader eller at klæbe til vaskebørster og mundstykker i systemet. Derudover er VehiclePro Polish Plus RM 831 effektivt med vandhårdhed, frit for mineralske olier og mineralske kulbrinter og er VDA-kompatibelt. Tensiderne indeholdt er miljøvenlige, da de er bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004.