Vores effektive, syrlige Intensiv fælgrens RM 800 ASF er imponerende effektiv til køretøjsrengøring, samtidig med at være blid mod materialet. Det er egnet til selvbetjenings vaskestationer og til brug med sprøjteenheder i erhvervskøretøjers vaske, hvor det danner en aktiv rengøringsskum, der hurtigt og sikkert fjerner almindelig snavs såsom bremsestøv, slid på dæk, pletter af kalkaflejringer eller aggressive aflejringer af vintervejsalt. Dens blide egenskaber beskytter ikke kun fælge af biler og erhvervskøretøjer, men angriber heller ikke ubelagte betongulve eller hjulkasser af rustfrit stål. Ingredienserne af standard rengøringsmidlet er 90% bionedbrydeligt - tensider indeholdt er i overensstemmelse med EEC 648/2004. Med en rengøringspræstation på omkring 400 fælge pr. liter, er Intensiv fælgrens RM 800 ASF også meget økonomisk og effektiv.