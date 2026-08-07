VehiclePro RM 800 Fælgrens, sur, 200l
Syrlig fælgrens til blid fjernelse af almindelig snavs såsom bremsestøv, slid på dæk, pletter af kalkaflejringer eller aflejringer af vejsalt.
Vores effektive, syrlige Intensiv fælgrens RM 800 ASF er imponerende effektiv til køretøjsrengøring, samtidig med at være blid mod materialet. Det er egnet til selvbetjenings vaskestationer og til brug med sprøjteenheder i erhvervskøretøjers vaske, hvor det danner en aktiv rengøringsskum, der hurtigt og sikkert fjerner almindelig snavs såsom bremsestøv, slid på dæk, pletter af kalkaflejringer eller aggressive aflejringer af vintervejsalt. Dens blide egenskaber beskytter ikke kun fælge af biler og erhvervskøretøjer, men angriber heller ikke ubelagte betongulve eller hjulkasser af rustfrit stål. Ingredienserne af standard rengøringsmidlet er 90% bionedbrydeligt - tensider indeholdt er i overensstemmelse med EEC 648/2004. Med en rengøringspræstation på omkring 400 fælge pr. liter, er Intensiv fælgrens RM 800 ASF også meget økonomisk og effektiv.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|200
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|233,8
Produkt
- Meget effektiv fælgrens
- Fjerner pålideligt bremsestøv, dækslid, saltaflejringer og kalkpletter.
- Effektiv hurtigt
- Skånsom rengøring
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H302 Farlig ved indtagelse.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
- Rengøring af fælge