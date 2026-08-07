Det alkaliske VehiclePro Fælgrens, alkalisk, RM 801 ASF, til effektiv og hurtig fjernelse af almindelig snavs forårsaget af bremsestøv, slidte dæk eller vejsalt, samt kalkpletter på køretøjsfælge: det alkaliske VehiclePro Fælgrens, alkalisk, RM 801 ASF. Blid mod fælge, det ekstra effektive rengøringsmiddel angriber ikke ubelagte betongulve eller hjulkasser af stål. RM 801 er egnet til brug i bilvaskeanlæg, på selvbetjeningsvaskepladser og med sprøjteanlæg, og er 90% bionedbrydelig - tensiderne det indeholder er i overensstemmelse medEEC 648/2004. Med en rengøringsydelse på omkring 400 fælge pr. liter, er det etablerede standardrengøringsmiddel også meget økonomisk og effektivt.