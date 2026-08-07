VehiclePro RM 801 Fælgrens, alkalisk, Classic, 200l
Alkalisk fælgrens til alle belagte fælge af letmetal og stål. Grundig og blid fjernelse af det mest genstridige fælgforurening, såsom fastbrændt bremsestøv.
Det alkaliske VehiclePro Fælgrens, alkalisk, RM 801 ASF, til effektiv og hurtig fjernelse af almindelig snavs forårsaget af bremsestøv, slidte dæk eller vejsalt, samt kalkpletter på køretøjsfælge: det alkaliske VehiclePro Fælgrens, alkalisk, RM 801 ASF. Blid mod fælge, det ekstra effektive rengøringsmiddel angriber ikke ubelagte betongulve eller hjulkasser af stål. RM 801 er egnet til brug i bilvaskeanlæg, på selvbetjeningsvaskepladser og med sprøjteanlæg, og er 90% bionedbrydelig - tensiderne det indeholder er i overensstemmelse medEEC 648/2004. Med en rengøringsydelse på omkring 400 fælge pr. liter, er det etablerede standardrengøringsmiddel også meget økonomisk og effektivt.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|200
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|13
|Vægt inkl. emballage (kg)
|217
Produkt
- Meget effektiv fælgrens
- Fjerner pålideligt bremsestøv, dækslid, saltaflejringer og kalkpletter.
- Skånsom rengøring
- Skader ikke ubehandlede betongulve og ramper af stål.
- Effektiv hurtigt
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Mere end 90% bionedbrydelig.
- NTA-fri
- VDA-kompatibel
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
- Rengøring af fælge