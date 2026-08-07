Det perfekte valg til selvbetjenings vaskesystemer der ikke har føntørring og til højtryksrensere: det flydende VehiclePro sprayvoks RM 821 ASF. Den effektive højglanstørre kan bruges med alle vandkvaliteter og alle vandhårdheder - kombineret med osmosevand får den overfladen til at tørre skinnende og producerer spejllignende højglans. Lakken på biler, erhvervskøretøjer og cykler er pålideligt beskyttet imod miljømæssige påvirkninger i op til en måned. Sprayvokset er VDA-kompatibelt, frit for mineralske olier og mineralske kulbrinter, og de tensider det indeholder er bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004. Med et udbytte på op til 120 erhvervskøretøjer pr. liter, er VehiclePro sprayvoks RM 821 ASF også meget økonomisk at bruge.