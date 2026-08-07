VehiclePro RM 821 Sprøjtevoks Classic, 2.5l

Den flydende sprayvoks til bevarelse og pleje af skinnende finish til hele køretøjet. Upåvirket af vandkvalitet, giver den et skinnende finish, selv uden føntørring.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 2,5
Pakkeenheder (Stk.) 4
pH 4
Vægt inkl. emballage (kg) 2,7
Produkt
  • Effektiv glanstørremiddel til brug i selvbetjente vaskestationer og sammen med højtryksrensere.
  • Giver et spejlblankt finish.
  • Pletfri tørring af overfladen i kombination med osmosevand
  • Beskytter effektivt i op til 1 måned.
  • Kan bruges til alle vandkvaliteter
  • Effektiv med alle niveauer af vandhårdhed.
  • VDA-kompatibel
  • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
  • NTA-fri
  • Uden mineralske olier og mineralske kulbrinter
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
VehiclePro RM 821 Sprøjtevoks Classic, 2.5l
VehiclePro RM 821 Sprøjtevoks Classic, 2.5l
VehiclePro RM 821 Sprøjtevoks Classic, 2.5l
VehiclePro RM 821 Sprøjtevoks Classic, 2.5l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Biler, erhvervskøretøjer, cykler
  • Biler