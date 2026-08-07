VehiclePro Tørremiddel RM 829 eco!perform med Svanemærke tilbyder en imponerende miljøvenlig formulering, optimale tørreegenskaber og langvarig beskyttelse. Egnet til at vaske biler og erhvervskøretøjer i køretøjers vaskesystemer, rengøringsmidlet sikrer at vandfilmen er brudt hurtigt op og over et større område, hvilket dermed skaber de bedste betingelser til fremragende tørringsresultater - uanset vandets hårdhed. Det højtydende tørremiddel gør det muligt at vaske op til 70 biler pr. liter og er VDA-kompatibelt, samt frit for mineralske olier og mineralsk kulstof