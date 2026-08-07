VehiclePro Tørringshjælpemiddel RM 829 eco!perform, 20l
VehiclePro Tørringshjælpemiddel RM 829 eco!perform med Svanemærke. Egnet til alle typer vandhårdhed. Gør at vandets spænding nedbrydes og efterlader et beskyttende og holdbart film.
VehiclePro Tørremiddel RM 829 eco!perform med Svanemærke tilbyder en imponerende miljøvenlig formulering, optimale tørreegenskaber og langvarig beskyttelse. Egnet til at vaske biler og erhvervskøretøjer i køretøjers vaskesystemer, rengøringsmidlet sikrer at vandfilmen er brudt hurtigt op og over et større område, hvilket dermed skaber de bedste betingelser til fremragende tørringsresultater - uanset vandets hårdhed. Det højtydende tørremiddel gør det muligt at vaske op til 70 biler pr. liter og er VDA-kompatibelt, samt frit for mineralske olier og mineralsk kulstof
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|4
|Vægt (kg)
|20,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|21
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkt
- Effektiv tørringshjælp til brug i bilvaskeanlæg.
- Kan også bruges som varm voks til at beskytte bilen.
- Hurtig nedbrydning af vandfilm over en stor overflade.
- Fremragende tørreresultater
- Effektiv med alle niveauer af vandhårdhed.
- Beskytter effektivt i op til 1 måned.
- VDA-kompatibel
- NTA-fri
- Uden mineralske olier og mineralske kulbrinter
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
- Biler
- Rengøring af erhvervskøretøjer