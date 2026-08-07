Komponentrens, stærkt alkalisk, pulver, RM 63, 20kg
Fjerner selv den mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, smøremidler, sod osv. Til rengøring af alkaliresistente komponenter som f.eks. motorer, gearkasser, smådele, støbte komponenter m.m.
RM 63 powder parts cleaner, highly alkaline
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (kg)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|13,2
|Vægt (kg)
|20
|Vægt inkl. emballage (kg)
|20,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|750 x 450 x 120
Produkt
- Meget effektiv PARTS CLEANER og affedter
- Opløser olie-, fedt- og rustpletter
- Pulverform.
- Lavtskummende formel
- Effektiv hurtigt
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
- Uden nitrit
- Uden opløsningsmimdler
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
- Rengøring af komponenter