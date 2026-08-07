PartsPro RM 39 Rengøringsmiddel, 200l

Materialeskånende rengørings- og affedtningsmiddel; fjerner effektivt olie, fedt og sod på metaldele; yder desuden en midlertidig korrosionsbeskyttelse.

Degreasing spray, liquid, RM 39 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 10,5
Vægt inkl. emballage (kg) 232,6
Produkt
  • Effektiv affedter til højtryksrensere og PARTS CLEANERE
  • Opløser olie-, fedt- og rustpletter
  • Beskytter metaldele mod korrosion i kortvarig opbevaring
  • Skånsom rengøring
  • Lavtskummende formel
  • pH-værdi i koncentrat ca. 10
  • Gullig væske med karakteristisk lugt
  • NTA-fri
  • Uden nitrit og halogenerede kulbrinter
PartsPro RM 39 Rengøringsmiddel, 200l
PartsPro RM 39 Rengøringsmiddel, 200l
PartsPro RM 39 Rengøringsmiddel, 200l
PartsPro RM 39 Rengøringsmiddel, 200l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Rengøring af komponenter
  • Affedtning af overflader
Tilbehør