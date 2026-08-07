PressurePro RM 48 Fosfatrengøringsmiddel, 20l
Affedter og fosfaterer i en og samme arbejdsgang. Yder midlertidig korrosionsbeskyttelse og god vedhæftning til lak. Ved forarbejdningen dannes en grå/blå jernfosfatfilm. Meget drøj i brug.
RM 48 ASF phosphatiser, liquid
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|2
|Vægt (kg)
|23,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|24,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkt
- Effektivt affedtnings- og fosfateringsmiddel
- Efterlader blågule jernfosfatlag
- Beskytter pålideligt mod korrosion i flere dage
- Giver en god, klæbende base for maling
- Nem at opbevare og håndtere
- pH-værdi i koncentrat ca. 2
- Klar, farveløs væske
- Tensider er biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
- VOC-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P234 Opbevares kun i originalemballagen.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P406 Opbevares i ætsningsbestandig beholder / beholder med modstandsdygtig foring.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Affedtning, fosfatering
- Affedtning af overflader