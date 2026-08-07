PressurePro RM 48 Fosfatrengøringsmiddel, 20l

Affedter og fosfaterer i en og samme arbejdsgang. Yder midlertidig korrosionsbeskyttelse og god vedhæftning til lak. Ved forarbejdningen dannes en grå/blå jernfosfatfilm. Meget drøj i brug.

RM 48 ASF phosphatiser, liquid

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 2
Vægt (kg) 23,7
Vægt inkl. emballage (kg) 24,4
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Effektivt affedtnings- og fosfateringsmiddel
  • Efterlader blågule jernfosfatlag
  • Beskytter pålideligt mod korrosion i flere dage
  • Giver en god, klæbende base for maling
  • Nem at opbevare og håndtere
  • pH-værdi i koncentrat ca. 2
  • Klar, farveløs væske
  • Tensider er biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
  • NTA-fri
  • VOC-fri
PressurePro RM 48 Fosfatrengøringsmiddel, 20l
PressurePro RM 48 Fosfatrengøringsmiddel, 20l
PressurePro RM 48 Fosfatrengøringsmiddel, 20l
PressurePro RM 48 Fosfatrengøringsmiddel, 20l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H290 Kan ætse metaller.
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P234 Opbevares kun i originalemballagen.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P406 Opbevares i ætsningsbestandig beholder / beholder med modstandsdygtig foring.
Anvendelsesområder
  • Affedtning, fosfatering
  • Affedtning af overflader
Tilbehør