CarpetPro Conditioner RM 763, 1l
CarpetPro Conditioner RM 763 til alle typer fibre reducere vasketiden, fjerner snavs og tenside aflejring. Neutralisere fibrene og frisker farver op.
CarpetPro Conditioner RM 763 fra Kärcher reducerer mængden af skylning, der kræves med op til 50%, mens samtidigt at opfriske fibre og genopleve farver på alle tekstile gulvbelægninger - hurtigt, nemt og sikkert. Når det er påført efter grundrens , fjerner den neutraliserende skyl, designet til tæpperensere, pålideligt rester af tensider samt let olie, fedt og mineralbaseret snavs. Det Woolsafe certifikerede skyl har en pålidelig neutraliserende effekt på både syntetiske og naturlige alkalifølsomme gulvtæppefibre lavet af materialer såsom ren ny uld og fåreuld. De lave skylningskrav og de hurtigtørrende egenskaber af CarpetPro Conditioner RM 763 sætter farten på tørretiden dramatisk op. hvilket gør at overflader kan bruges hurtigere igen efter rengøring.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|1
|Pakkeenheder (Stk.)
|12
|pH
|3,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|75 x 75 x 270
Produkt
- Skærer halvdelen af rengøringstiden
- Kortere tørretid
- Hurtigtørrende.
- Farver og fibre er efterladt opfrisket.
- Alkali-følsomme fibre som f.eks. uld er neutraliserede
- Behagelig, frisk duft
- Skånsom rengøring
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Tekstil overflader