CarpetPro Conditioner RM 763 fra Kärcher reducerer mængden af skylning, der kræves med op til 50%, mens samtidigt at opfriske fibre og genopleve farver på alle tekstile gulvbelægninger - hurtigt, nemt og sikkert. Når det er påført efter grundrens , fjerner den neutraliserende skyl, designet til tæpperensere, pålideligt rester af tensider samt let olie, fedt og mineralbaseret snavs. Det Woolsafe certifikerede skyl har en pålidelig neutraliserende effekt på både syntetiske og naturlige alkalifølsomme gulvtæppefibre lavet af materialer såsom ren ny uld og fåreuld. De lave skylningskrav og de hurtigtørrende egenskaber af CarpetPro Conditioner RM 763 sætter farten på tørretiden dramatisk op. hvilket gør at overflader kan bruges hurtigere igen efter rengøring.