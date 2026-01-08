CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 768, 10l
Effektiv og rengøringsaktiv tørskum til den daglige rengøring; løsner snavset fra fibrene og indkapsler det effektivt (encapsulation technology). Efter en meget kort tørretid opsuges støvsuges snavset ganske enkelt op. Således kan man gå på tæppet igen ganske hurtigt efter rengøringen. Særdeles materialeskånende rengøring.
iCapsol RM 768 carpet cleaning agent
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|6,1
|Vægt (kg)
|10,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Anvendelsesområder
- Tekstil overflader