CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 768, 10l

Effektiv og rengøringsaktiv tørskum til den daglige rengøring; løsner snavset fra fibrene og indkapsler det effektivt (encapsulation technology). Efter en meget kort tørretid opsuges støvsuges snavset ganske enkelt op. Således kan man gå på tæppet igen ganske hurtigt efter rengøringen. Særdeles materialeskånende rengøring.