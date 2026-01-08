Woolsafe certifikeret og dermed også egnet til naturlige fibre, det flydende fosfatfrie CarpetPro Rengøringsmiddel RM 764 giver imponerende resultater når man gør alle tekstile gulvbelægninger rene. Om det er syntetiske eller naturlige fibre, fjerner den kraftfulde grundrens, som er klar til brug med det samme, olie, fedt og mineralbaseret forurening samt ubehagelige lugte såsom tobaksrøg, sved eller urin. CarpetPro Rengøringsmiddel RM 764 er ideel til bygningsrengøring med tæpperensere.