Klar til brug med det samme og tørrer op til 50% hurtigere end andre grundrens, hvilket gør det ideelt til professionelle entreprenører inden for byggeservice, som rengører meget trafikerede områder: vores CarpetPro Rengøringsmiddel RM 767, lugtabsorberende, hurtigtørrende. Det fosfatfrie rengøringsmiddel til ettrins tæpperensere kan bruges til vores tæpperensere. Det sikrer at overflader er klar til at blive trådt på igen meget hurtigt, løsner pålideligt olie, fedt og mineralbaseret snavs, absorberer gennemtrængende lugte, såsom tobaksrøg eller madlavningsfedt og forbedrer hygiejnen af polstrede gulvbelægninger. Disse egenskaber gør CarpetPro Rengøringsmiddel RM 767, lugtabsorberende, hurtigtørrende ideel til rengøring af gulvtæpper, polstrede møbler eller bilsæder, samt andre tekstile belægninger i køretøjer.