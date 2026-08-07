Separationsmiddel, pulver, RM 846, 20kg

Separationsmiddel til behandling af mineralolieforurenet vaskevand. Danner store og stabile gryn, som nemt kan frafiltreres.

Separating agent, powder RM 846

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (kg) 20
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 8,7
Vægt (kg) 20
Vægt inkl. emballage (kg) 20,5
Mål (L x B x H) (mm) 750 x 450 x 120
Produkt
  • Meget effektiv reaktionsadskillende middel til emulsionsadskillende systemer (ASA 600, HDR 777)
  • Særlig egnet til genanvendt vand og spildevandsbehandling af vand med masser af mineralske olier (kulbrinter op til 100 mg/l)
  • Opnår rent og genanvendt vand i høj kvalitet
  • Ekstremt hurtig flokkulering og nem filtrering
  • Lovkravene for spildevand imødekommes
  • Ca. 50 % af substanserne i rengøringsmidler bliver i det genanvendte vand. Som resultat kan der bruges en lavere dosis af rengøringsmiddel.
  • Pulverform.
  • Særlig tilpasset til Kärchers systemer
  • NTA-fri
Separationsmiddel, pulver, RM 846, 20kg
Separationsmiddel, pulver, RM 846, 20kg
Separationsmiddel, pulver, RM 846, 20kg
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
Anvendelsesområder
  • Genbrug af spildevand