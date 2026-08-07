Separationsmiddel, pulver, RM 846, 20kg
Separationsmiddel til behandling af mineralolieforurenet vaskevand. Danner store og stabile gryn, som nemt kan frafiltreres.
Separating agent, powder RM 846
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (kg)
|20
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|8,7
|Vægt (kg)
|20
|Vægt inkl. emballage (kg)
|20,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|750 x 450 x 120
Produkt
- Meget effektiv reaktionsadskillende middel til emulsionsadskillende systemer (ASA 600, HDR 777)
- Særlig egnet til genanvendt vand og spildevandsbehandling af vand med masser af mineralske olier (kulbrinter op til 100 mg/l)
- Opnår rent og genanvendt vand i høj kvalitet
- Ekstremt hurtig flokkulering og nem filtrering
- Lovkravene for spildevand imødekommes
- Ca. 50 % af substanserne i rengøringsmidler bliver i det genanvendte vand. Som resultat kan der bruges en lavere dosis af rengøringsmiddel.
- Pulverform.
- Særlig tilpasset til Kärchers systemer
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
Anvendelsesområder
- Genbrug af spildevand