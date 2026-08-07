Bilvask CW3 3 Klean!Star

Klean!Star portalvasken er den perfekte løsning til maksimal effektivitet og omkostningseffektivitet på din arbejdsplads takket være omfattende udstyrsmuligheder.

Med forskellige gennemløbsbredder er vores Klean!Star portalvaskehal egnet til vask af køretøjer i forskellige størrelser og sporvidder. Den lineære hjulvasker med saksemekanisme registrerer køretøjerne, selv hvis de ikke er i midten. For optimal registrering af køretøjets konturer kan sidebørsterne vippes eller låses op til 15° – for fremragende rengøringsresultater af køretøjets øvre områder samt dørtrin. 3-trins K!Dry-tørreren med allround-tørring sikrer det perfekte tørreresultat uden uønsket dryp. Tilpassede højtryksmuligheder, effektive rengørings- og plejeprogrammer samt det kraftfulde og effektive rengøringsmiddel fra Kärcher Klear!Line fuldender vaskeoplevelsen.

Funktioner og fordele
Bilvask CW3 3 Klean!Star: K!Design - Karakteristisk design, avanceret teknologi
K!Design - Karakteristisk design, avanceret teknologi
Fås enten i Kärchers design eller i din foretrukne farve.
Bilvask CW3 3 Klean!Star: K!Dry - Perfekt allround-tørring
K!Dry - Perfekt allround-tørring
Kraftfuld 85 grades 3-trins tørrer uden uønsket dryppen. Til almindelig brug.
Bilvask CW3 3 Klean!Star: Udvidet konturbredde ved spejl- og hjulskivehøjde
Udvidet konturbredde ved spejl- og hjulskivehøjde
Mere plads til sikker og komfortabel placering af køretøjet. Velegnet til forskellige køretøjer.
Integreret vandbesparende funktion
  • Beskytter værdifulde ressourcer.
  • Sænker driftsomkostningerne.
Intelligent ramme koncept
  • For sikker og tidsbesparende installation af systemet.
  • Lavere omkostninger til installation.
Specifikationer

Teknisk data

Vaskehøjde (mm) 2100 - 2900
Gennemkørelses brede (mm) 2450 / 2600
Tilslutning af ferskvand, volumen (l/min) 80
Tilslutning af ferskvand, tryk (bar) 4
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Antal strømfaser (Ph) 3
Softwareopdateringer tilgængelige indtil 2031-01-01

Udstyr

  • Døre med baggrundsbelysning.
  • Hjulvaskenhed med højdejustering.
Bilvask CW3 3 Klean!Star
Bilvask CW3 3 Klean!Star
Bilvask CW3 3 Klean!Star
Anvendelsesområder
  • Klean!Star portalbilvask til automatisk bilvask.
Tilbehør