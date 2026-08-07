Med forskellige gennemløbsbredder er vores Klean!Star portalvaskehal egnet til vask af køretøjer i forskellige størrelser og sporvidder. Den lineære hjulvasker med saksemekanisme registrerer køretøjerne, selv hvis de ikke er i midten. For optimal registrering af køretøjets konturer kan sidebørsterne vippes eller låses op til 15° – for fremragende rengøringsresultater af køretøjets øvre områder samt dørtrin. 3-trins K!Dry-tørreren med allround-tørring sikrer det perfekte tørreresultat uden uønsket dryp. Tilpassede højtryksmuligheder, effektive rengørings- og plejeprogrammer samt det kraftfulde og effektive rengøringsmiddel fra Kärcher Klear!Line fuldender vaskeoplevelsen.