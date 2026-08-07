Bilvask CW3 3 Klean!Star
Klean!Star portalvasken er den perfekte løsning til maksimal effektivitet og omkostningseffektivitet på din arbejdsplads takket være omfattende udstyrsmuligheder.
Med forskellige gennemløbsbredder er vores Klean!Star portalvaskehal egnet til vask af køretøjer i forskellige størrelser og sporvidder. Den lineære hjulvasker med saksemekanisme registrerer køretøjerne, selv hvis de ikke er i midten. For optimal registrering af køretøjets konturer kan sidebørsterne vippes eller låses op til 15° – for fremragende rengøringsresultater af køretøjets øvre områder samt dørtrin. 3-trins K!Dry-tørreren med allround-tørring sikrer det perfekte tørreresultat uden uønsket dryp. Tilpassede højtryksmuligheder, effektive rengørings- og plejeprogrammer samt det kraftfulde og effektive rengøringsmiddel fra Kärcher Klear!Line fuldender vaskeoplevelsen.
Funktioner og fordele
K!Design - Karakteristisk design, avanceret teknologiFås enten i Kärchers design eller i din foretrukne farve.
K!Dry - Perfekt allround-tørringKraftfuld 85 grades 3-trins tørrer uden uønsket dryppen. Til almindelig brug.
Udvidet konturbredde ved spejl- og hjulskivehøjdeMere plads til sikker og komfortabel placering af køretøjet. Velegnet til forskellige køretøjer.
Integreret vandbesparende funktion
- Beskytter værdifulde ressourcer.
- Sænker driftsomkostningerne.
Intelligent ramme koncept
- For sikker og tidsbesparende installation af systemet.
- Lavere omkostninger til installation.
Specifikationer
Teknisk data
|Vaskehøjde (mm)
|2100 - 2900
|Gennemkørelses brede (mm)
|2450 / 2600
|Tilslutning af ferskvand, volumen (l/min)
|80
|Tilslutning af ferskvand, tryk (bar)
|4
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Softwareopdateringer tilgængelige indtil
|2031-01-01
Udstyr
- Døre med baggrundsbelysning.
- Hjulvaskenhed med højdejustering.
Anvendelsesområder
- Klean!Star portalbilvask til automatisk bilvask.