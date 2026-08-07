Forplads endhed AT Fp
Air Tower AT Fp frostbeskyttet og vinterbestand dæktrykmåler. Forplads-enhed til præcis og pålidelig dæktrykkontrol og justering op til 8 bar. Denne version er frostsikret.
Med forpladsenheder fra Kärcher kan du tilbyde dine kunder en ekstra service og øge attraktiviteten på din placering. Air Tower AT Fp til nem kontrol og justering af det korrekte dæktryk (op til 8 bar) har en let og individuelt programmerbar elektronisk mønt betaling. Dette gør det muligt at bruge forskellige mønter og forskellige driftsperioder. Denne version er frostsikret.
Funktioner og fordele
Digital trykindikator op til 8 barPræcis justering for det rigtige dæktryk. Den enkle og praktiske håndtering sikrer gentagne kunder.
Elektronisk møntacceptorIndividuel og enkel programmering. Brug af en række mønter og symboler med kun én møntacceptor.
Programmerbar køretidTrinløs variabel justering af køretid op til 7 minutter. Til individuel tilpasning til lokale forhold.
Specifikationer
Teknisk data
|Sikkerhedsklasse
|IP44
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Motorydelse (kW)
|0,45
Anvendelsesområder
- Lufttårn med frostsikring til kontrol og justering af det rigtige dæktryk