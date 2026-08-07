Forplads endhed AT Fp

Air Tower AT Fp frostbeskyttet og vinterbestand dæktrykmåler. Forplads-enhed til præcis og pålidelig dæktrykkontrol og justering op til 8 bar. Denne version er frostsikret.

Med forpladsenheder fra Kärcher kan du tilbyde dine kunder en ekstra service og øge attraktiviteten på din placering. Air Tower AT Fp til nem kontrol og justering af det korrekte dæktryk (op til 8 bar) har en let og individuelt programmerbar elektronisk mønt betaling. Dette gør det muligt at bruge forskellige mønter og forskellige driftsperioder. Denne version er frostsikret.

Funktioner og fordele
Forplads endhed AT Fp: Digital trykindikator op til 8 bar
Digital trykindikator op til 8 bar
Præcis justering for det rigtige dæktryk. Den enkle og praktiske håndtering sikrer gentagne kunder.
Forplads endhed AT Fp: Elektronisk møntacceptor
Elektronisk møntacceptor
Individuel og enkel programmering. Brug af en række mønter og symboler med kun én møntacceptor.
Forplads endhed AT Fp: Programmerbar køretid
Programmerbar køretid
Trinløs variabel justering af køretid op til 7 minutter. Til individuel tilpasning til lokale forhold.
Specifikationer

Teknisk data

Sikkerhedsklasse IP44
Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Motorydelse (kW) 0,45
Anvendelsesområder
  • Lufttårn med frostsikring til kontrol og justering af det rigtige dæktryk