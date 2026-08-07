Med forpladsenheder fra Kärcher kan du tilbyde dine kunder en ekstra service og øge attraktiviteten på din placering. Air Tower AT Fp til nem kontrol og justering af det korrekte dæktryk (op til 8 bar) har en let og individuelt programmerbar elektronisk mønt betaling. Dette gør det muligt at bruge forskellige mønter og forskellige driftsperioder. Denne version er frostsikret.