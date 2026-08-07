Forplads endhed AWT Fp
Også velegnet til brug om vinteren: den frostsikrede luft- & vandenhed AWT Fp er en præcis dæktrykmåler og praktisk vanddispenser i en forpladsenhed. Denne version er frostsikret.
Med Air Water Tower AWT Fp opfyldes to kundekrav på samme tid. For det første leverer du en bekvem og brugervenlig dæktrykmåler med mulighed for at justere dæktrykket op til 8 bar. Og for det andet leverer den integrerede vanddispenser til enhver tid rent vand, for eksempel til påfyldning af vandbeholderen til rengøring af forruden. Det betyder, at du drager fordel af tilbagevendende kunder, der er tilfredse med tjenesten, samt et ryddeligt sted, da vanddåser og lignende containere er en saga blot. Fra vores sortiment af forpladsenheder har denne enhed elektronisk møntbetaling, der let kan programmeres enkelt og individuelt og bruges med forskellige mønter. Køretiden kan også indstilles til op til 7 minutter. Denne version er frostsikret.
Funktioner og fordele
Integreret vanddispenserBekvem og ubesværet fjernelse af vand. Webstedet forbliver ryddig, da vandkasser og lignende containere ikke er påkrævet.
Elektronisk møntacceptorIndividuel og enkel programmering. Brug af en række mønter og symboler med kun én møntacceptor.
Programmerbar køretidTrinløs variabel justering af køretid op til 7 minutter. Til individuel tilpasning til lokale forhold.
Specifikationer
Teknisk data
|Sikkerhedsklasse
|IP44
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Motorydelse (kW)
|0,45
Anvendelsesområder
- Frostbeskyttet Air Water Tower for let justering af dæktryk med integreret vanddispenser