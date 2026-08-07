Med Air Water Tower AWT Fp opfyldes to kundekrav på samme tid. For det første leverer du en bekvem og brugervenlig dæktrykmåler med mulighed for at justere dæktrykket op til 8 bar. Og for det andet leverer den integrerede vanddispenser til enhver tid rent vand, for eksempel til påfyldning af vandbeholderen til rengøring af forruden. Det betyder, at du drager fordel af tilbagevendende kunder, der er tilfredse med tjenesten, samt et ryddeligt sted, da vanddåser og lignende containere er en saga blot. Fra vores sortiment af forpladsenheder har denne enhed elektronisk møntbetaling, der let kan programmeres enkelt og individuelt og bruges med forskellige mønter. Køretiden kan også indstilles til op til 7 minutter. Denne version er frostsikret.