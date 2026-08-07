Forplads endhed PT Fp
Med frostsikring: vores vinterisolerede parfumeenhed PT Fp fra udvalget af forpladsenheder neutraliserer ubehagelige lugte hurtigt og effektivt. Denne version er frostsikret.
Da vi valgte duftstoffer, ønskede vi at sikre, at vi kunne tilbyde en bred vifte for at kunne tage højde for så mange kunder som muligt. Utilsigtet blanding af duftstoffer er ikke tilladt af teknologien. Den elektroniske møntebetaling kan, ligesom køretiden, programmeres og justeres hurtigt og enkelt i henhold til individuelle krav. Den elektroniske møntbetaling er velegnet til både mønter og kan ligesom køretiden (kontinuerligt op til 7 minutters driftstid) programmeres og justeres let og hurtigt efter individuelle behov. Denne version er frostsikret.
Funktioner og fordele
Fire forskellige dufte at vælge imellemIngen blanding af individuelle dufte. Ren dufte til næsten enhver smag.
Elektronisk møntacceptorIndividuel og enkel programmering. Brug af en række mønter og symboler med kun én møntacceptor.
Programmerbar køretidTrinløs variabel justering af køretid op til 7 minutter. Til individuel tilpasning til lokale forhold.
Specifikationer
Teknisk data
|Sikkerhedsklasse
|IP44
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Motorydelse (kW)
|0,3
|Forbrug af parfume-vand-blanding (ml/min)
|50
Anvendelsesområder
- Parfume Tower med frostsikring til neutralisering af lugt inde i køretøjer