Da vi valgte duftstoffer, ønskede vi at sikre, at vi kunne tilbyde en bred vifte for at kunne tage højde for så mange kunder som muligt. Utilsigtet blanding af duftstoffer er ikke tilladt af teknologien. Den elektroniske møntebetaling kan, ligesom køretiden, programmeres og justeres hurtigt og enkelt i henhold til individuelle krav. Den elektroniske møntbetaling er velegnet til både mønter og kan ligesom køretiden (kontinuerligt op til 7 minutters driftstid) programmeres og justeres let og hurtigt efter individuelle behov. Denne version er frostsikret.