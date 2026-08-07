Forplads endhed PT Fp

Med frostsikring: vores vinterisolerede parfumeenhed PT Fp fra udvalget af forpladsenheder neutraliserer ubehagelige lugte hurtigt og effektivt. Denne version er frostsikret.

Da vi valgte duftstoffer, ønskede vi at sikre, at vi kunne tilbyde en bred vifte for at kunne tage højde for så mange kunder som muligt. Utilsigtet blanding af duftstoffer er ikke tilladt af teknologien. Den elektroniske møntebetaling kan, ligesom køretiden, programmeres og justeres hurtigt og enkelt i henhold til individuelle krav. Den elektroniske møntbetaling er velegnet til både mønter og kan ligesom køretiden (kontinuerligt op til 7 minutters driftstid) programmeres og justeres let og hurtigt efter individuelle behov. Denne version er frostsikret.

Funktioner og fordele
Forplads endhed PT Fp: Fire forskellige dufte at vælge imellem
Fire forskellige dufte at vælge imellem
Ingen blanding af individuelle dufte. Ren dufte til næsten enhver smag.
Forplads endhed PT Fp: Elektronisk møntacceptor
Elektronisk møntacceptor
Individuel og enkel programmering. Brug af en række mønter og symboler med kun én møntacceptor.
Forplads endhed PT Fp: Programmerbar køretid
Programmerbar køretid
Trinløs variabel justering af køretid op til 7 minutter. Til individuel tilpasning til lokale forhold.
Specifikationer

Teknisk data

Sikkerhedsklasse IP44
Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Motorydelse (kW) 0,3
Forbrug af parfume-vand-blanding (ml/min) 50
Anvendelsesområder
  • Parfume Tower med frostsikring til neutralisering af lugt inde i køretøjer