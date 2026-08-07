Selvbetjeningsanlæg med højtryk SB OB
Den selvbetjente enkelte bås fra Kärcher, SB OB, muliggør en komplet bilvask på meget lidt plads. Takket være den begrænsede størrelse, er løsningen ideel til brug i ubebyggede områder.
Den kompakte selvbetjente enkeltvaskebås SB OB fra Kärcher kan konfigureres til at passe individuelle kundeønsker og er i stand til at udføre en bilvask i de mindste rum. Den fleksible enkeltvaskebås-løsning tilbyder op til syv forskellige vaskeprogrammer til en komplet bilvask. Enkle visualiseringer hjælper dig med at justere indstillinger på kontrolsystemet via den integrerede, bekvemme touchscreen. Enkeltvaskebåsen er ideel til brug i tomme restområder og genererer attraktiv ekstra indtjening med en meget lav investering.
Funktioner og fordele
Fås med op til fire doseringspumperHar op til syv vaskeprogrammer. Komplet bilvask med forskellige vaskemåder. Genererer en ekstra, attraktiv indkomst.
Tredje vaskeværktøjPower skum og power fælgskum er et muligt ekstra vaskeprogram. Intensiv forrengøring sikrer særdeles gode rengøringsresultater. Sikrer høj kundetilfredshed.
Blødgøring af vand med osmoseIngen separat kabinet nødvendig. Meget lave pladskrav.
Indstillinger kan justeres hurtigt og nemt via en touchscreen.
- Intuitiv betjening med enkle visualiseringer.
Specifikationer
Teknisk data
|Driftstryk (bar)
|100 - 120
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpemængde (l/h)
|500
|Softwareopdateringer tilgængelige indtil
|2031-01-01
Udstyr
- Selvbetjeningsvaskepladser: 1
- Vaskeprogrammer: 7 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Selvbetjeningsbilvask på mindst mulig plads.