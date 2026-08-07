Den kompakte selvbetjente enkeltvaskebås SB OB fra Kärcher kan konfigureres til at passe individuelle kundeønsker og er i stand til at udføre en bilvask i de mindste rum. Den fleksible enkeltvaskebås-løsning tilbyder op til syv forskellige vaskeprogrammer til en komplet bilvask. Enkle visualiseringer hjælper dig med at justere indstillinger på kontrolsystemet via den integrerede, bekvemme touchscreen. Enkeltvaskebåsen er ideel til brug i tomme restområder og genererer attraktiv ekstra indtjening med en meget lav investering.