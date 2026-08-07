Selvbetjeningsanlæg med højtryk SB Wash MU
SB MU-modulært multistationssystem til selvbetjent udvendig rengøring af køretøjer. Designet til 4-8 vaskepladser og individuelt konfigurerbar.
Den modulære selvbetjening multivaskepladsenhed SB MU til 4-8 selvbetjente vaskepladser til udvendig rengøring af køretøjer kan konfigureres individuelt og udvides fleksibelt. De 5 hovedkomponenter pumpemodul, varmtvandssystem, blødgørings- og osmoseanlæg, kontrolkabinet og vaskepladsudstyr er installeret i et anlægsrum. Modulerne er samlet på en ramme fra fabrikken til enkel, tidsbesparende installation på stedet. Alle komponenter er let tilgængelige og yderst servicevenlige. Komponenter af høj kvalitet garanterer høj procespålidelighed. Afhængig af kravene til stedet, kan hver vaskeplads udstyres med op til 11 vaskeprogrammer (forrensning, hovedrensning og pleje). Vario-skumsystemet bruges til skumvask med vaskebørste. Vandvolumen og skumkonsistens (vådt eller tørt skum) kan indstilles af operatøren. Vaskekunder drager især fordel af den klare brugervejledning, den logiske opsætning af det ergonomiske vaskeværktøj såvel som de effektive vaskeprogrammer til rengøring af hjulkanter og de innovative plejeprogrammer til pleje af lakering (skumpolering).
Funktioner og fordele
Modulært design
- Systemet kan konfigureres og udvides fleksibelt individuelt.
Attraktive vaskeprogrammer (maks. 11)
- Alle ønsker forfyldes for vaskekunder.
Pumpemoduler er samlet på fabrikken
- Tids- og omkostningsbesparende installation på stedet.
- Pumpemoduler er allerede testet fra fabrikken for at fungere korrekt.
Pneumatiske doseringspumper
- Brug af koncentrat til rengøringsmiddel, høj procespålidelighed.
Vario skumsystem
- Skifteligt vådt / tørt skum giver forskellige muligheder.
Optimal adgang til alle komponenter
- Meget nem service.
Specifikationer
Teknisk data
|Varmtvandstemperatur (°C)
|max. 60
|Driftstryk (bar)
|100 - 120
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpemængde (l/h)
|500
|Softwareopdateringer tilgængelige indtil
|2031-01-01
Udstyr
- Selvbetjeningsvaskepladser: 4, 8
- Vaskeprogrammer: 11 Stk.
- Pneumatiske doseringspumper
- Vario skumsystem
Anvendelsesområder
- Ekstern rengøring af køretøjer til selvbetjeningskunder