Den modulære selvbetjening multivaskepladsenhed SB MU til 4-8 selvbetjente vaskepladser til udvendig rengøring af køretøjer kan konfigureres individuelt og udvides fleksibelt. De 5 hovedkomponenter pumpemodul, varmtvandssystem, blødgørings- og osmoseanlæg, kontrolkabinet og vaskepladsudstyr er installeret i et anlægsrum. Modulerne er samlet på en ramme fra fabrikken til enkel, tidsbesparende installation på stedet. Alle komponenter er let tilgængelige og yderst servicevenlige. Komponenter af høj kvalitet garanterer høj procespålidelighed. Afhængig af kravene til stedet, kan hver vaskeplads udstyres med op til 11 vaskeprogrammer (forrensning, hovedrensning og pleje). Vario-skumsystemet bruges til skumvask med vaskebørste. Vandvolumen og skumkonsistens (vådt eller tørt skum) kan indstilles af operatøren. Vaskekunder drager især fordel af den klare brugervejledning, den logiske opsætning af det ergonomiske vaskeværktøj såvel som de effektive vaskeprogrammer til rengøring af hjulkanter og de innovative plejeprogrammer til pleje af lakering (skumpolering).