Batteridrevet tæppestøvsuger
Ingen kabler, ingen kompromiser.
En til alle. CV 30/2 Bp er den første professionelle batteridrevet tæppestøvsuger til alle tekstile gulvbelægninger og hårde gulve. Den kompakte og manøvredygtige støvsugerbørste er udstyret med automatisk gulvregistrering, en børsterensningsfunktion og lav frihøjde, så den også nemt kan rengøre under møbler og i tæt møblerede områder.
CV 30/2 Bp: en pålidelig partner i enhver situation
Én maskine, mange muligheder: Med vores nye batteridrevne opretstående tæppestøvsuger CV 30/2 Bp er rengøring mulig i enhver situation. Takket være den særligt lave frihøjde kan den kompakte støvsuger nemt gøre rent under senge og andre møbler. Det praktiske overflademundstykke gør det muligt at rengøre borde, skabe, dørkarme, lofter og lamper eller i smalle områder.
Det, der virkelig betyder noget: kompakt design og manøvredygtighed
Enkel betjening, maksimal mobilitet og effektiv fjernelse af snavs: CV 30/2 Bp er den perfekte opretstående tæppestøvsuger til professionel brug. Den sikrer en fremragende rengøringsydelse på alle tæpper og hårde overflader takket være automatisk gulvregistrering. Den pladsbesparende, batteridrevne, opretstående tæppestøvsuger er ledningsfri, manøvredygtig og meget nem at betjene. Nu er det slut med at lede efter en stikkontakt og det irriterende kabel.
OPNÅ DET PERFEKTE RESULTAT HURTIGERE
Automatisk gulvregistrering
Støvsugeren registrerer automatisk, hvilket underlag den befinder sig på, og tilpasser sit ydelsesniveau derefter. Det betyder, at man kan opnå fremragende rengøringsresultater både på tekstiler og hårde overflader.
Selvrensende funktion af rullebørsten
Rullebørstens rengøringsfunktion aktiveres med en fodkontakt. De indpakkede hår adskilles og støvsuges helt op. Støvsugeren udfører en hurtig, effektiv og hygiejnisk rengøring af rullebørsten, uden at man behøver at fjerne den manuelt. Det sparer tid i rengøringsprocessen.
Kompakt design med lav frihøjde
Den kompakte og manøvredygtige støvsuger med det ultraflade design er perfekt til komplet og dyb rengøring under flade møbler som senge, møbler, kommoder eller skuffer.
Fordi de indre værdier tæller:
Oplev fordelene ved vores nye batteridrevne opretstående tæppestøvsuger CV 30/2 Bp
Kraftfuldt 36 V Kärcher Battery Power+ batteri
Kraftfuld ydeevne møder ledningsfri fleksibilitet: Batteriet er kompatibelt med alle maskiner fra 36 V Kärcher Battery Power+ og Battery Power batteriplatformene.
Langvarigt og kompakt design
Det kompakte og robuste maskindesign på CV 30/2 Bp er ekstremt pålideligt og sikrer også en høj grad af omkostningseffektivitet takket være den lange levetid.
Altid velinformeret
36-V-batteriet skaber gennemsigtighed i anvendelsen. Det registrerer den tilsluttede maskine og viser automatisk den resterende driftstid, når du støvsuger.
Multifunktionelt, innovativt håndtag med LED-display
Udstyret med en ergonomisk ON/OFF-kontakt, LED-display med praktisk visning af batteriets resterende driftstid og eco!efficiency-tilstand, som forlænger driftstiden og reducerer driftsstøj, når du støvsuger under drift.
Enkel og ergonomisk betjening
CV 30/2 Bp er nem at betjene uden instruktion. Den understøtter applikationen proaktivt, kan nemt tændes og slukkes og har et ergonomisk design. Den har også automatisk gulvregistrering og en rengøringsfunktion med rullebørste.
Højeffektivt HEPA 14-filter
HEPA 14-filteret (ekstraudstyr) øger filterkapaciteten og forbedrer blæserluften. Med en udskillelsesgrad på 99,995 procent er det certificeret i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019. Selv aerosoler, vira og bakterier filtreres pålideligt og næsten fuldstændigt fra luften og frigives ikke tilbage i den omgivende luft.
Valget er dit: Oversigt over ydeevnefunktioner
Multifunktionelt håndtag
CV 30/2 Bp har et LED-display, der viser den resterende driftstid på batteriet. ON/OFF-kontakten er praktisk at bruge. Der er også mulighed for at skifte til den praktiske eco!efficiency-tilstand når som helst. Det forlænger batteriets resterende driftstid og reducerer driftsstøj.
LED display
Under drift viser LED-displayet den resterende driftstid for Battery Power+-batteriet i minutter samt de tilhørende servicekoder.
Intuitivt betjeningskoncept
Alle funktioner kan styres enkelt og ergonomisk fra håndtaget på CV 30/2 Bp. Enkel, praktisk og hurtig i rengøringsprocessen.
Nyttig falsk luftring
Ved høje glidekræfter, som på tæpper med mange fibre, kan det falske luftdæksel åbnes ved at dreje den gule ring, og glidekraften kan reduceres med det samme.
Overfladedyse
CV 30/2 Bp Adv leveres som standard med en ekstra overfladedyse. Det praktiske mundstykke fås også til alle andre varianter som ekstra tilbehør. Det muliggør dybderengøring også i svært tilgængelige områder som skabe, hjørner og under møbler.
Holdbar batteristrøm
Enormt kraftfuldt Battery Power+-batteri. Litium-ion-batteriet på 36 V har en kapacitet på 6,0 Ah, hvilket giver en lang driftstid. Med innovativ realtidsteknologi via LCD-display. Ledningsfri bevægelsesfrihed og rengøring overalt, hvor det er nødvendigt.
Pålidelig: Oversigt over teknologi
Med den automatiske gulvregistrering, den praktiske børstefunktion og det ultraflade design sikrer CV 30/2 Bp maksimal fleksibilitet og mobilitet. Batteriteknologien på 36 V gør det altid muligt at levere fremragende rengøringsresultater, uanset hvor brugeren befinder sig. I daglig brug giver den smarte, batteridrevne, opretstående tæppestøvsuger maksimal mobilitet og fleksible anvendelsesmuligheder, især inden for hotel- og bygningsrengøring.
Mobilitet
CV 30/2 Bp tilbyder en ny grad af uafhængighed inden for rengøring. Takket være det kraftige batteri er ledningsfri og kraftfuld rengøring mulig overalt. Den ultraflade, batteridrevne, opretstående tæppestøvsuger med særlig lav frihøjde kan uden problemer udføre dybderengøring under lave møbler som senge, kommoder og skabe.
HEPA 14-filter som ekstraudstyr
Sikkerhed først: HEPA 14-filteret (ekstraudstyr) øger filterkapaciteten og forbedrer blæserluften. Det har en udskillelsesgrad på 99,995 procent og er certificeret i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019. Selv aerosoler, vira og bakterier absorberes pålideligt og næsten fuldstændigt.
eco!efficiency-tilstand
Den økonomiske eco!efficiency-tilstand giver både et lavere støjniveau ved rengøring under drift og en betydeligt længere batteridriftstid.
Lavet af professionelle til professionelle: Hvem er CV 30/2 Bp batteridrevet, opretstående støvsuger af børstetypen egnet til?
Kärcher CV 30/2 Bp er perfekt til professionel brug overalt, hvor hårde gulve eller tekstilgulve skal rengøres regelmæssigt. Uafhængig af stikkontakter og kabler er hurtig og effektiv brug mulig overalt for industrielle brugere.
Leverandører af byggetjenester
- Professionel rengøring af tekstiler og hårde overflader i typiske områder som receptioner, kontorer, møde- og seminarrum
- Fleksibel og ledningsfri rengøring, også under særligt lave møbler
Hotel- og restaurationsbranchen
- Professionel batteridrevet, opretstående børstestøvsuger til alle typer gulve, både hårde og tekstile overflader.
- Fremragende rengøring takket være særlig lav frihøjde, også under senge, kommoder og skabe.
- Praktisk overflademundstykke til dybderengøring, også på skabe, lofter og andre steder, hvor der arbejdes over hovedet.