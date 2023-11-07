CV 30/2 Bp: en pålidelig partner i enhver situation

Én maskine, mange muligheder: Med vores nye batteridrevne opretstående tæppestøvsuger CV 30/2 Bp er rengøring mulig i enhver situation. Takket være den særligt lave frihøjde kan den kompakte støvsuger nemt gøre rent under senge og andre møbler. Det praktiske overflademundstykke gør det muligt at rengøre borde, skabe, dørkarme, lofter og lamper eller i smalle områder.



Det, der virkelig betyder noget: kompakt design og manøvredygtighed



Enkel betjening, maksimal mobilitet og effektiv fjernelse af snavs: CV 30/2 Bp er den perfekte opretstående tæppestøvsuger til professionel brug. Den sikrer en fremragende rengøringsydelse på alle tæpper og hårde overflader takket være automatisk gulvregistrering. Den pladsbesparende, batteridrevne, opretstående tæppestøvsuger er ledningsfri, manøvredygtig og meget nem at betjene. Nu er det slut med at lede efter en stikkontakt og det irriterende kabel.