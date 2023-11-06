RYGSÆKSTØVSUGEREN ER ULTRALET!

Når du bærer dit udstyr på ryggen, er vægten og ergonomien af bærerammen af afgørende betydning for brugeren. Det er derfor, Kärcher bruger ekspanderet polypropylen (EPP) til BVL 5/1 Bp. Dette materiale er robust, men består af 96% luft og er derfor ekstremt let. Det absorberer også støj og er 100 % genanvendeligt.

Takket være EPP har BVL 5/1 Bp en egenvægt på kun 3,3 kg eller 4,6 kg med batteri - det gør den nye ledningsfri rygsækstøvsuger fra Kärcher til en af de letteste maskiner på markedet.