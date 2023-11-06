BVL 5/1 BP BATTERIDREVET TØRSTØVSUGER
ULTRALET OG EKSTREMT KRAFTFULD. Den letteste i sin klasse takket være det innovative EPP-materiale. Ultra-let, ultra-kraftig, imponerende fleksibel - den batteridrevne rygsækstøvsuger BVL 5/1 Bp fra Kärcher er et uundværligt stykke udstyr overalt, hvor konventionelle støvsugere ikke kan bruges, såsom på trange steder, på trapper, op ad stiger, i busser, fly og biografer. Her kan du se alle fordelene ved vores nye BVL 5/1 Bp batteridrevne rygsækstøvsuger.
Ultra let og ekstremt kraftfuld
DEN NYE BVL 5/1 BP BATTERIDREVNE RYGSÆKSTØVSUGER
Uanset om det drejer sig om rengøring af klasseværelser, kontorer, trappeopgange, lagerbygninger eller offentlig transport fra busser til fly, er der utallige situationer, hvor der er brug for en let og kompakt støvsuger. Den nye batteridrevne rygsækstøvsuger BVL 5/1 Bp fra Kärcher kombinerer ekstremt lav vægt, høj sugeevne og lang batteridriftstid og er en del af Kärcher Battery Power+, vores 36 V-batteriplatform. Når støvsugeren bæres komfortabelt på ryggen, hører det fortiden til at slæbe en besværlig støvsuger efter sig og lede efter stikkontakter.
RYGSÆKSTØVSUGEREN ER ULTRALET!
Når du bærer dit udstyr på ryggen, er vægten og ergonomien af bærerammen af afgørende betydning for brugeren. Det er derfor, Kärcher bruger ekspanderet polypropylen (EPP) til BVL 5/1 Bp. Dette materiale er robust, men består af 96% luft og er derfor ekstremt let. Det absorberer også støj og er 100 % genanvendeligt.
Takket være EPP har BVL 5/1 Bp en egenvægt på kun 3,3 kg eller 4,6 kg med batteri - det gør den nye ledningsfri rygsækstøvsuger fra Kärcher til en af de letteste maskiner på markedet.
FJERN ANSTRENGELSEN FRA DIT ARBEJDE MED BVL 5/1 Bp BATTERIDREVET RYGSÆKVACUUM!
Bærestellet kan tilpasses brugerens højde og er også velegnet til venstre- og højrehåndede brugere. Styringen til den batteridrevne rygsækstøvsuger er placeret på bæreremmen, så den altid er inden for rækkevidde, uanset om du kontrollerer opladningstilstanden, tænder og slukker for maskinen eller aktiverer den energibesparende eco!efficiency-tilstand.
DET KUNNE IKKE VÆRE NEMMERE MED EN RYGSÆKSTØVSUGER!
BVL 5/1 Bp kan nemt justeres til venstre- eller højrehåndsbetjening. Du skal blot åbne låsen på maskinen og dreje affaldsbeholderen, så tilslutningen til sugeslangen er placeret i den ønskede side (venstre eller højre). Derefter skal du blot sætte sugeslangen på igen, og så er du klar til at gå i gang!
Det kan virkelig være så enkelt. Se videoen, så kan du selv se det.
RYGSTØVSUGERENS 36 V-BATTERI
36 V/6,0 Ah Li-Ion-batteriet i BVL 5/1 Bp ledningsfri rygstøvsuger er kompatibelt med de andre 36 V-produkter i Kärchers Battery Power+ batteriplatform. Det batteri, der leveres som standard med Bp Pack-versionerne, kan forsyne din BVL 5/1 Bp med strøm i op til ca. 50 minutter i eco!efficiency-tilstand. Med den medfølgende hurtigoplader (kun til Pack-versionen) tager det 44 minutter at oplade batteriet til 80 % og 68 minutter at oplade det til 100 %. Så hvis du har et ekstra batteri, kan du fortsætte med at arbejde i timevis.
Batteriet kræver ingen vedligeholdelse og har en imponerende levetid på 1.000 cyklusser, hvilket betyder lavere udskiftningsomkostninger og en længere levetid for din rygsækstøvsuger.
MAKSIMAL HYGIEJNE MED RYGSÆKSTØVSUGERENS HEPA-FILTER
Den batteridrevne rygsækstøvsuger BVL 5/1 Bp fås også med et meget effektivt HEPA 14-filter som ekstraudstyr. Med en ekstraordinær støvoptagelseskapacitet på 99,995% fanger vores HEPA 14-filter selv de mindste partikler. Den høje filterkapacitet betyder, at stort set alle aerosoler, vira og bakterier fanges og ikke slippes ud i den omgivende luft igen. HEPA 14-filteret er certificeret i henhold til standarden DIN EN 1822:2019 og overholder også de høje sikkerhedsstandarder, der kræves i hygiejnisk følsomme områder.
RYGSTØVSUGEREN MED BØRSTELØST DREV
Med et børsteløst EC-drev er den batteridrevne BVL 5/1 Bp rygsækstøvsuger meget slidstærk, hvilket er med til at forlænge dens levetid. Det gør rygsæksstøvsugeren ideel til opgaver, der kræver intensiv brug, samtidig med at effektiviteten og produktiviteten øges.
ENKEL BETJENING MED RYGSÆKSTØVSUGEREN
Den batteridrevne rygsækstøvsuger BVL 5/1 Bp er meget nem at betjene. Controlleren til den batteridrevne rygsækstøvsuger er fastgjort til bæreremmen, så den nemt kan betjenes fra hoften. Fra controlleren kan du aflæse opladningstilstanden og tænde og slukke for rygsæksstøvsugeren. Den energibesparende eco!efficiency-tilstand kan også aktiveres herfra.
FORDELENE VED VORES BATTERIDREVNE RYGSÆKSTØVSUGER BVL 5/1 BP PACK I ET OVERBLIK:
Hvorfor skifte til en batteridrevet rygsækstøvsuger? Eller - med andre ord - hvad er fordelene? Her er et overblik over nogle af de vigtigste fordele:
Klar til brug på ingen tid
Fungerer uden strømkabler
Let og kompakt, så den er nem at have med sig
Ideel til brug i områder med mange besøgende
Betydelige omkostningsbesparelser fra mere effektiv drift
Adgang til hele batteriplatformen
BVL 5/1 BP BATTERIDREVET RYGSÆKSTØVSUGER ER DET IDEELLE VALG TIL:
TRANSPORT/LOGISTIK
Det kan være svært at finde en stikkontakt på et lager. Med BVL kunne det ikke være nemmere at rengøre gangene.
BESVÆRLIGE STEDER SOM F.EKS. TRAPPER
Har du brug for at rengøre en trappe eller en elevator hurtigt og grundigt? Med BVL's batteridrevne rygsækstøvsuger er det en leg.
DETAILHANDEL
Minimer forstyrrelserne for dine kunder med denne batteridrevne rygstøvsuger. Noget spildt på butiksgulvet? Ikke noget problem for BVL.
GYMS
Rengør dit fitnesscenter hurtigt og ultraeffektivt med BVL. Med rygsækstøvsugeren kan du komme til steder, hvor en almindelig støvsuger ikke kan komme til, f.eks. mellem træningsredskaberne.
CAFÉER OG RESTAURANTER
Støvsug hurtigt skidt og snavs op uden at forstyrre dine gæster. Med BVL-rygsæksstøvsugeren kan du give dine gæster maksimal hygiejne med minimalt besvær, da støvsugeren kun vejer 4,6 kg.
DEN UNIKKE BVL 5/1 BP PACK LEDNINGSFRI RYGSÆKSTØVSUGER ER TILGÆNGELIG NU!
Den nye ultralette og ekstremt kraftfulde batteridrevne rygsækstøvsuger BVL 5/1 Bp Pack er den perfekte løsning til hurtig, problemfri og effektiv støvsugning, især på steder, hvor adgangen kan være besværlig. Denne batteridrevne rygsækstøvsuger fås også i Bp Pack-versionen, som inkluderer 36 V-batteri og hurtigoplader. Har du allerede en anden 36 V-maskine fra Kärchers Battery Power+-batteriplatform? I så fald vil du måske købe Bp-versionen, som kun indeholder selve maskinen uden batteri eller hurtigoplader. Det er nemt og hurtigt at bestille din nye maskine via vores online shop, eller du kan besøge en officiel Kärcher-forhandler i nærheden af dig.
BVL 5/1 BP PACK BATTERIDREVET RYGSÆKSTØVSUGER
Ultra-let batteridrevet rygsækstøvsuger med ekstrem sugeevne. Maksimal fleksibilitet uden strømkabel og minimal vægt!
Maskinen leveres med følgende:
1 x 36 V/6,0 Ah batteri
1 x 36 V hurtigoplader
Drevet af et 36 V udskifteligt batteri, som også er egnet til brug i andre maskiner inden for Battery Power+ batteriplatformen.
- Luftstrømningshastighed (l/s) 40
- Vakuum (mbar) 223
- Beholderkapacitet (l) 5
- Effekt (W) 500
- Vægt inkl. 36 V/6,0 Ah batteri (kg) 4,6
- Batteri (V/Ah) 18/3,0
- Standard leveringsomfang inkluderer teleskopisk sugerør, polstermundstykke, kombi-gulvmundstykke, sprækkemundstykke, 1 m sugeslange.
Med 1 x 36 V/6,0 Ah batteri kan støvsugeren køre i ca. 22 minutter i power-tilstand eller ca. 50 minutter i eco!efficiency-tilstand. Tip: Med et 36 V/7,5 Ah-batteri kan du arbejde i op til 64 minutter i eco!efficiency-tilstand.
BVL 5/1 BP BATTERIDREVET RYGSÆKSTØVSUGER
Ultra-lightweight battery-powered backpack vacuum with extreme suction power. Maximum flexibility with no power cable and minimum weight!
Ultra-let batteridrevet rygsækstøvsuger med ekstrem sugeevne. Maksimal fleksibilitet uden strømkabel og minimal vægt!
Maskinen leveres med følgende:
BEMÆRK: Denne maskine leveres uden hurtigoplader eller batteri. Du kan bestille opladeren og batteriet separat, hvis du har brug for det.
Drevet af et 36 V udskifteligt batteri, som også er egnet til brug i andre maskiner inden for Battery Power+ batteriplatformen.
- Luftstrømningshastighed (l/s) 40
- Vakuum (mbar) 223
- Beholderkapacitet (l) 5
- Effekt (W) 500
- Vægt inkl. 36 V/6,0 Ah batteri (kg) 4,6
- Batteri (V/Ah) 18/3,0
- Standard leveringsomfang inkluderer teleskopisk sugerør, polstermundstykke, kombi-gulvmundstykke, sprækkemundstykke, 1 m sugeslange.
Med 1 x 36 V/6,0 Ah batteri kan støvsugeren køre i ca. 22 minutter i power-tilstand eller ca. 50 minutter i eco!efficiency-tilstand. Tip: Med et 36 V/7,5 Ah-batteri kan du arbejde i op til 64 minutter i eco!efficiency-tilstand.
ORIGINALT KÄRCHER-TILBEHØR TIL DEN LEDNINGSFRIE RYGSÆKSTØVSUGER
Originalt Kärcher-tilbehør sikrer, at du fortsat får den maksimale ydelse fra din BVL 5/1 Bp Pack. Du kan bestille tilbehør hurtigt og nemt i vores online shop.
FILTERPOSER AF FLEECE
For at opnå maksimal sugeevne er de trelags, rivefaste fleece-filterposer i støvklasse M et absolut must. Bestil dine fleece-filterposer til din BVL 5/1 Bp Pack rygsækstøvsuger her. En pakke indeholder 10 filterposer.
HEPA 14 FILTER
Denne HEPA-filterboks (ekstraudstyr) øger filtreringseffektiviteten og forbedrer kvaliteten af udsugningsluften. Dette filter skal udskiftes efter højst 50 driftstimer.
BATTERI POWER+ BATTERI 36 V 7,5 AH
Få mest muligt ud af din BVL 5/1 Bp Pack ledningsfri rygsækstøvsuger. Med dette ekstra batteri kan du arbejde i op til 64 minutter i eco!efficiency-tilstand.
Hvordan fungerer den batteridrevne rygsækstøvsuger BVL 5/1 Bp Pack?
Vores nye, ultralette og kraftfulde BVL 5/1 Bp Pack ledningsfri rygsækstøvsuger er det ideelle valg for alle, der er på udkig efter en støvsuger, der kan levere kraft til svært tilgængelige steder. Takket være den ekstremt lave vægt på kun 4,6 kg og den innovative batteriteknologi er BVL 5/1 Bp Pack klar til alt. BVL drives af et højtydende 36-volts lithium-ion-batteri fra Kärchers Battery Power+-batteriplatform og er særligt velegnet til regelmæssig rengøring af små områder på kontorer, i butikker og praksisser samt på hoteller og restauranter eller kantiner, skoler og hospitaler. I bund og grund alle steder, hvor en konventionel støvsuger ikke kan bruges.
Ideel til flyvemaskiner
Selv besværlige steder som overskabe er nemme at rengøre med rygsækstøvsugeren. Fordi jeg ikke længere behøver at samle støvsugeren op, har jeg en ekstra hånd fri, hvilket gør mit arbejde så meget lettere. Den lette vægt og friheden ved ikke at have noget kabel gør den ideel for os at bruge i flyene.
Selv op ad en stige
Med rygsæksstøvsugeren kan jeg komme ind i alle kroge og hjørner på vores hotelværelser. Og hvis jeg ikke kan nå det på mine fødder, kan jeg bare tage en stige.
Fri bevægelighed
Når jeg bruger rygsækstøvsugeren, kan jeg støvsuge overalt i vores wellness-suite uden at forstyrre vores gæster. Der er ikke noget besværligt strømkabel, der kan forstyrre gæsterne, og vi kan nu komme rundt i områder, som f.eks. poolen, hvor vi normalt ikke ville kunne komme til med en almindelig støvsuger.