Opretstående tæppestøvsuger CV 38/2 Adv
Med et quick-change system til Glideflex strømkablet og integrerede tilbehørsholder: den kraftfulde CV 38/2 Adv tæppestøvsuger, som er nem at bruge til høj områdeydelse.
Ergonomisk, kraftig og højkvalitets udstyr: vores CV 38/2 Adv tæppestøvsuger med fleksibel og slidstærk Glideflex strømkabel, ekstra stor arbejdsbredde og fremragende sugekraft imponerer hvor end tæppebelagte områder har brug for at blive rengjort hurtigt og effektivt. Om det er detailsektoren, hospitalitet og cateringindustrien, kontorer, offentlige bygninger eller udstillingslokaler - sikrer den lave vægt og det ergonomiske håndtag med integreret tænd/sluk kontakt, behagelig håndtering og arbejde uden udmattelse når som helst. Tilbehør integreret direkte på enheden udvider anvendelsesområder med den hurtige og effektive rengøring af kanter eller smalle nicher, hvorimod en visuel hjælp til justering af børster giver præcise justeringer af børsten til højden af tæppets luv. Det patenterede fjernelsessystem gør det muligt at have næsten helt støvfrie udskiftelser af de ekstremt slidstærke fleecefilterposer. Andet tids- og omkostningsbesparende udstyrsfunktioner som f.eks. hurtigskiftesystemet til strømkablet eller muligheden for at udskifte børsten uden værktøjer afrunder det smarte enhedskoncept.
Funktioner og fordele
SignallampeVisuel indikation for justering af børstevalsehøjden. Børstevalse justerbar til forskellige gulvtæppehårlængder. Optimeret børstevalsehøjdejustering for optimale rengøringsresultater.
Quick-change-system til Glideflex-strømkabel.Særdeles fleksibelt, robust og slidstærkt Glideflex-strømkabel. Nem at udskifte og kræver ingen forudgående viden. Sparer tid og reducerer serviceomkostninger.
Gode rengøringsevnerNem og hurtig fjernelse af den strækbare sugeslange. Ubesværet fjernelse af blokeringer, hvis det er nødvendigt.
Børsten udskiftes uden brug af værktøj
- Hurtig ændring af rullebørste uden brug af værktøj.
- Sparer tid og reducerer serviceomkostninger.
Ergonomisk håndtag med tænd/sluk-kontakt.
- For komfortabel og brugervenlig håndtering.
- Integreringen af tænd/sluk-knappen er en yderligere fordel i forhold til ergonomien.
- Gør det muligt at arbejde komfortabelt og uden at blive træt.
Indbygget tilbehørsrum
- Klipsystem til opbevaring af mundstykker, så de ikke bliver væk.
- Fuge- og møbelmundstykke altid lige ved hånden.
HEPA-filter (tilbehør).
- HEPA 13-Filter certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019.
- Meget høj adskillelsesgrad på 99,95 %.
- Aerosoler, vira og bakterier fanges næsten fuldstændigt.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Arbejdsbredde (cm)
|38
|Støvsugning (mbar/kPa)
|200 / 20
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|850
|Beholdervolumen (l)
|5,5
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|12
|Lydniveau (dB(A))
|65
|Børsteydelse (W)
|150
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Aftageligt sugerør
- Riflet sugeslange
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Børstevalse, standard: 1 Stk.
Udstyr
- Filterindikator
- Strøm kabel til tilslutning: Fleksibel
- Højdeindstilleligt håndtag
Anvendelsesområder
- Gulvtæpper
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og bygningsrengøring