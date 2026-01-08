Ergonomisk, kraftig og højkvalitets udstyr: vores CV 38/2 Adv tæppestøvsuger med fleksibel og slidstærk Glideflex strømkabel, ekstra stor arbejdsbredde og fremragende sugekraft imponerer hvor end tæppebelagte områder har brug for at blive rengjort hurtigt og effektivt. Om det er detailsektoren, hospitalitet og cateringindustrien, kontorer, offentlige bygninger eller udstillingslokaler - sikrer den lave vægt og det ergonomiske håndtag med integreret tænd/sluk kontakt, behagelig håndtering og arbejde uden udmattelse når som helst. Tilbehør integreret direkte på enheden udvider anvendelsesområder med den hurtige og effektive rengøring af kanter eller smalle nicher, hvorimod en visuel hjælp til justering af børster giver præcise justeringer af børsten til højden af tæppets luv. Det patenterede fjernelsessystem gør det muligt at have næsten helt støvfrie udskiftelser af de ekstremt slidstærke fleecefilterposer. Andet tids- og omkostningsbesparende udstyrsfunktioner som f.eks. hurtigskiftesystemet til strømkablet eller muligheden for at udskifte børsten uden værktøjer afrunder det smarte enhedskoncept.