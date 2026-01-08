Støvsuger T 10/1 Adv

Med den nye T 10/1 Professional udvider vi vort tørsugerprogram med en maskine, der er specielt fremstillet til målgruppen bygningsentreprenører. Den har en tilslutningsbar elledning (12 m), en antistatisk bøjning, integreret elledning, ekstra stærkt hovedfilter til støvsugning helt uden poser og et farvet stik.