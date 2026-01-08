Støvsuger T 10/1 Adv
Med den nye T 10/1 Professional udvider vi vort tørsugerprogram med en maskine, der er specielt fremstillet til målgruppen bygningsentreprenører. Den har en tilslutningsbar elledning (12 m), en antistatisk bøjning, integreret elledning, ekstra stærkt hovedfilter til støvsugning helt uden poser og et farvet stik.
Udover de fordele, som T 10/1 byder på, har T 10/1 Professionel også disse enestående fordele: - Aftagelig elledning (12 m) til hurtig udskiftning af ledningen - ledningsopbevaring - forstærket hovedfilterkurv, så du kan støvsuge uden brug af poser - antistatisk bøjning, som reducerer statisk elektricitet - markant gult stik.
Funktioner og fordele
Store, runde hovedfiltre af vaskbart fleeceEkstremt stærke og tætte nok til at klare støvsugning over længere tidsrum uden brug af filterpose.
Lette at vedligeholdeLedningen udskiftes hurtigt og let ved at løsne 2 skruer. Det sparer tid og omkostninger.
Betjening via fodkontaktDu skal ikke bukke dig ned.
Indbygget ledningsholder
- Strømkablet er altid opbevaret sikkert ved transport.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|220 / 22
|Luftgennemstrømning (l/s)
|43
|Nominel ydelse (W)
|700
|Beholdervolumen (l)
|10
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|12
|Lydniveau (dB(A))
|57
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|355 x 310 x 410
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 505 mm
- Materiale til sugerør: Stål, krom
- Kombimundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Plastik
- Indbygget opbevaringsrum til ledninger
- Strøm kabel til tilslutning: Standard
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og bygningsrengøring
- Til grundig rengøring af alle gulve - fra hårde gulve til tæpper