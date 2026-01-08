Støvsuger T 15/1 HEPA
Med tørsugeren T 15/1 opgraderer vi vort udvalg af eksisterende tørsugere til erhvervsmæssig brug og vinder på ny indpas i dette vigtige markedssegment med en topklassemodel.
Den særdeles støjsvage maskine byder på stor ergonomisk komfort, idet sugeslangen, ledningen og tilbehøret er indbygget i maskinen, som derudover har to positioner, hvor gulvmundstykket kan parkeres. Fremragende sugeevne og særdeles stor arbejdsradius.
Funktioner og fordele
Meget effektivt HEPA 13-FilterCertificeret i overensstemmelse med teststandard DIN EN 1822:2019. For de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder. Høj filtrerings- og separeringsgrad på 99,95 % tilbageholder små partikler.
Meget støjsvag drift på kun 60 dB(A)Ideel til arbejde i støjfølsomme områder og om natten. Lav driftsstøj beskytter brugeren.
Integreret tilbehørsholderTilbehør opbevares på bagsiden af maskinen og er let tilgængelig, når der skal gøres rent.
Fleksibelt kabel
- Den gule ledning er meget solid, fleksibel og kan ikke snoes.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|220 / 22
|Luftgennemstrømning (l/s)
|43
|Nominel ydelse (W)
|700
|Beholdervolumen (l)
|15
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|15
|Lydniveau (dB(A))
|60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopisk støvsugerrør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk støvsugerør, materiale: Stål, krom
- Kombimundstykke
- Møbelmundstykke
- Fugemundstykke
- Sugebørste
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Plastik
- Indbygget opbevaringsrum til ledninger
- Strøm kabel til tilslutning: Fleksibel
Videoer
Anvendelsesområder
- Alsidig og kan bruges på steder med høje hygiejniske krav
- Til alle hårde overflader, f.esk. Fliser, natursten, PVC og linoleum
- Gulvtæpper