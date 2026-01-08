Støvsuger T 15/1 HEPA

Med tørsugeren T 15/1 opgraderer vi vort udvalg af eksisterende tørsugere til erhvervsmæssig brug og vinder på ny indpas i dette vigtige markedssegment med en topklassemodel.

Den særdeles støjsvage maskine byder på stor ergonomisk komfort, idet sugeslangen, ledningen og tilbehøret er indbygget i maskinen, som derudover har to positioner, hvor gulvmundstykket kan parkeres. Fremragende sugeevne og særdeles stor arbejdsradius.

Funktioner og fordele
Støvsuger T 15/1 HEPA: Meget effektivt HEPA 13-Filter
Meget effektivt HEPA 13-Filter
Certificeret i overensstemmelse med teststandard DIN EN 1822:2019. For de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder. Høj filtrerings- og separeringsgrad på 99,95 % tilbageholder små partikler.
Støvsuger T 15/1 HEPA: Meget støjsvag drift på kun 60 dB(A)
Meget støjsvag drift på kun 60 dB(A)
Ideel til arbejde i støjfølsomme områder og om natten. Lav driftsstøj beskytter brugeren.
Støvsuger T 15/1 HEPA: Integreret tilbehørsholder
Integreret tilbehørsholder
Tilbehør opbevares på bagsiden af maskinen og er let tilgængelig, når der skal gøres rent.
Fleksibelt kabel
  • Den gule ledning er meget solid, fleksibel og kan ikke snoes.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Støvsugning (mbar/kPa) 220 / 22
Luftgennemstrømning (l/s) 43
Nominel ydelse (W) 700
Beholdervolumen (l) 15
Standardbredde ( ) ID 35
Ledningslængde (m) 15
Lydniveau (dB(A)) 60
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 7,1
Vægt inkl. emballage (kg) 11,5
Mål (L x B x H) (mm) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 2 m
  • Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
  • Teleskopisk støvsugerrør: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopisk støvsugerør, materiale: Stål, krom
  • Kombimundstykke
  • Møbelmundstykke
  • Fugemundstykke
  • Sugebørste
  • Mængde af filterposer: 1 Stk.
  • Materiale til filterposer: Fleece
  • HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
  • Permanent filterkurv: Fleece

Udstyr

  • Beholdermateriale: Plastik
  • Indbygget opbevaringsrum til ledninger
  • Strøm kabel til tilslutning: Fleksibel
Videoer
Anvendelsesområder
  • Alsidig og kan bruges på steder med høje hygiejniske krav
  • Til alle hårde overflader, f.esk. Fliser, natursten, PVC og linoleum
  • Gulvtæpper
