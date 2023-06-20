T11/1 Classic HEPA Re!Plast Tørstøvsuger

Højeffektiv og hygiejnisk: HEPA 14-filteret

Takket være et standard HEPA 14-filter med en filtrerings- og adskillelsesgrad på 99,995% opfylder T 11/1 Classic HEPA Re!Plast også de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder. Filteret holder på små partikler som vira, aerosoler og mikrober, der kun måler få mikrometer, og det er certificeret i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019. Dette garanterer gang på gang ren og høj kvalitet af den blæste luft.