T11/1 Classic HEPA Re!Plast Tørstøvsuger
Meget bæredygtigt og hygiejnisk.
Bæredygtigt og hygiejnisk - mod støv og snavs: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast er fremstillet af 60% genanvendte materialer* og er derfor særligt bæredygtig. Den imponerer også med sin høje sugekraft samt yderst effektive HEPA 14-filter, lave vægt og meget god pris-ydelsesforhold.
* Alle plastikdele, undtagen tilbehør.
Stærkt! Både med hensyn til miljøet og renlighed.
Både bæredygtighed og hygiejne, maksimal sugeevne og holdbarhed - T 11/1 Classic HEPA Re!Plast tørstøvsugeren imponerer på alle områder. Med sit genbrugsindhold på 60% reduceres energiforbruget allerede betydeligt under produktionen, og brugen af værdifulde råmaterialer minimeres. Det betyder, at den ikke kun er meget miljøvenlig, men også yderst robust og langtidsholdbar. Din professionelle løsning til effektive rengøringspræstationer.
Det der virkelig betyder noget: Beskyt ressourcerne, reducer affaldet.
Lavet af 60% genanvendt plastik, bidrager T 11/1 Classic HEPA Re!Plast til at spare værdifulde ressourcer og til økologisk bæredygtighed. Brugen af genanvendt plast er kun én af mange bæredygtige løsninger til affaldsreduktion og bevarelse af ressourcer fra det yderst innovative familieejede firma Kärcher. Bæredygtighed har allerede i mange år været en integreret del af virksomhedens strategi. Her kan du finde mere information om bæredygtighed hos Kärcher.
Bæredygtig vej mod det perfekte rengøringsresultat
Særligt miljøvenlig: 60% genbrugsindhold
Kärchers T 11/1 Classic HEPA Re!Plast er fremstillet af 60% genanvendt plastik. T11/1 tørstøvsugeren kombinerer æstetik, robusthed og bæredygtighed, samtidig med at den garanterer høj effektivitet ved hver brug.
Højeffektiv og hygiejnisk: HEPA 14-filteret
Takket være et standard HEPA 14-filter med en filtrerings- og adskillelsesgrad på 99,995% opfylder T 11/1 Classic HEPA Re!Plast også de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder. Filteret holder på små partikler som vira, aerosoler og mikrober, der kun måler få mikrometer, og det er certificeret i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019. Dette garanterer gang på gang ren og høj kvalitet af den blæste luft.
Meget lavt driftsstøjniveau: Kun 61 dB(A)
Det stille driftsstøj på 61 dB(A) beskytter ørerne på rengøringspersonalet under lange arbejdstimer. Med sit lave støjniveau er T 11/1 Classic HEPA Re!Plast perfekt til anvendelse i støjfølsomme områder samt om natten.
Kløgtige detaljer i udstyret - Hvad mere kan man ønske sig?
Bæredygtigt produktdesign
Fremragende renlighed! Det moderne og innovative design i en diskret sort farve med et materialeindhold på 60% genanvendt plastik* understøtter bæredygtige og økonomiske rengøringsløsninger. Ved udviklingen af T 11/1 Classic HEPA Re!Plast blev enestående kvalitet og funktionalitet optimalt kombineret med et bæredygtigt, æstetisk design samt en høj andel af genanvendte materialer.
* Alle plastikdele, undtagen tilbehør.
Hygiejnisk og sikker HEPA 14-filter
HEPA 14-filteret, der er certificeret i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019, garanterer de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder. Med en høj filtrerings- og adskillelsesgrad på 99,995% holder det selv de mindste partikler tilbage, såsom vira, aerosoler og mikrober, der kun måler få mikrometer - for ren og høj kvalitet af den blæste luft gang på gang.
Robust, holdbar og økonomisk
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast imponerer med sin robusthed, holdbarhed og fremragende pris-ydelsesforhold. Dette garanterer dens høje effektivitet. En robust kofanger beskytter maskinen mod stød og påvirkninger og sikrer dermed lang levetid. Tørstøvsugeren har også fremragende køreegenskaber: Med sine store hjul og solide drejelige hjul er den ekstremt manøvredygtig og samtidig kipstabil.
Indbygget opbevaring af tilbehør
Det medfølgende tilbehør kan opbevares direkte på maskinen, så T 11/1 Classic HEPA Re!Plast nemt kan transporteres. Strømkablet kan hurtigt og sikkert opbevares på kabelkrogen, hvilket minimerer risikoen for snubleulykker. Den parkeringsposition muliggør praktisk opbevaring af gulvdyse på støvsugeren.
Ekstra let og ergonomisk
Takket være sin lave vægt kan Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, inklusive tilbehør, nemt transporteres op og ned ad trapper og trin, selv med kun én hånd, ved hjælp af det ergonomiske bærehåndtag. Lange arbejdsopgaver kan også håndteres let med den lette tørstøvsuger.
Lavet af fagfolk til fagfolk: Din specialist til krævende opgaver
Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast mestrer forskellige opgaver - uanset om det er hårde eller tekstilområder, der skal rengøres regelmæssigt. Takket være sit bæredygtige koncept med 60% genanvendte materialer og den yderst effektive HEPA 14-filter, er tørstøvsugeren perfekt til professionelle rengøringsopgaver, selv med høje hygiejniske krav.
Bygningsserviceudbydere
● Professionel rengøring af hårde og tekstilområder
● Anvendelser i typiske områder som reception, kontorer, møde- og seminarlokaler
● Alsidig i områder med høje hygiejniske krav - takket være HEPA 14-filteret