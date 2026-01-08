Støvsuger T 12/1 400Hz

Funktioner og fordele
Støvsuger T 12/1 400Hz: HEPA filter til ren udstødningsgas
Det valgfrie HEPA filter sikrer partikelfri, hygiejnisk ren udstødningsgas.
Støvsuger T 12/1 400Hz: Hovedfilterkurv.
Stort permanent hovedfilter fremstillet af vaskbar nylon for optimal støvadskillelse. Til brug med eller uden filterpose.
Støvsuger T 12/1 400Hz: Betjening via fodkontakt
Du skal ikke bukke dig ned.
Kabelkrog
  • Strømkablet er altid opbevaret sikkert ved transport.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 110
Frekvens (Hz) 400
Støvsugning (mbar/kPa) 240 / 24
Luftgennemstrømning (l/s) 53
Nominel ydelse (W) 900
Beholdervolumen (l) 12
Standardbredde ( ) ID 35
Ledningslængde (m) 25
Lydniveau (dB(A)) 62
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 7,8
Vægt inkl. emballage (kg) 11,2
Mål (L x B x H) (mm) 410 x 315 x 340

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 2 m
  • Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
  • Antal sugeslanger: 2 Stk.
  • Længde på sugerør: 505 mm
  • Materiale til sugerør: Stål, krom
  • Gulvmundstykke
  • Mængde af filterposer: 1 Stk.
  • Materiale til filterposer: Fleece
  • Motorværnsfilter
  • Permanent filterkurv: Fleece

Udstyr

  • Beholdermateriale: Plastik
  • Indbygget opbevaringsrum til ledninger
  • Kabelkrog
Anvendelsesområder
  • Perfekt til støvsugning i fly, tog og busser
  • Til grundig rengøring af alle gulve - fra hårde gulve til tæpper
