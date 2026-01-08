Støvsuger T 12/1 400Hz
Funktioner og fordele
HEPA filter til ren udstødningsgasDet valgfrie HEPA filter sikrer partikelfri, hygiejnisk ren udstødningsgas.
Hovedfilterkurv.Stort permanent hovedfilter fremstillet af vaskbar nylon for optimal støvadskillelse. Til brug med eller uden filterpose.
Betjening via fodkontaktDu skal ikke bukke dig ned.
Kabelkrog
- Strømkablet er altid opbevaret sikkert ved transport.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|110
|Frekvens (Hz)
|400
|Støvsugning (mbar/kPa)
|240 / 24
|Luftgennemstrømning (l/s)
|53
|Nominel ydelse (W)
|900
|Beholdervolumen (l)
|12
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|25
|Lydniveau (dB(A))
|62
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 505 mm
- Materiale til sugerør: Stål, krom
- Gulvmundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Plastik
- Indbygget opbevaringsrum til ledninger
- Kabelkrog
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til støvsugning i fly, tog og busser
- Til grundig rengøring af alle gulve - fra hårde gulve til tæpper