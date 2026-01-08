Støvsuger T 7/1 Classic

Let og stærk - ingen udfordring er for stor

T 7/1 Classic er udviklet med øje for at være en af markedets letteste støvsugere. Med robust materiale, kraftig sugeevne på 230 mbar, og en vægt på kun 3,5 kg, vil brugerne få en ny og enklere hverdag.

Funktioner og fordele
Støvsuger T 7/1 Classic: Lav vægt
Lav vægt
Ubesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin. Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller. Muligør langt, ubesværet arbejde.
Støvsuger T 7/1 Classic: Permanent hovedfilterkurv
Permanent hovedfilterkurv
Fremstillet af robust fleece. Bæredygtig: kan vaskes i hånden ved 30 °C.
Støvsuger T 7/1 Classic: Fremragende sugeevne.
Fremragende sugeevne.
Professionel kvalitet. Godt forhold mellem pris og ydelse.
Kabelkrog
  • Nem opbevaring af strømkablet.
  • Sikker fastgørelse af kablet under transport.
Robust stødfanger
  • Beskytter møbler, vægge og maskine mod skader.
Specifikationer

Teknisk data

Strømtilslutning (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Støvsugning (mbar/kPa) 235 / 23,5
Luftgennemstrømning (l/s) 40
Nominel ydelse (W) 850
Beholdervolumen (l) 7
Standardbredde ( ) ID 35
Ledningslængde (m) 7,5
Lydniveau (dB(A)) 62
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 3,5
Vægt inkl. emballage (kg) 6
Mål (L x B x H) (mm) 375 x 285 x 310

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 2 m
  • Bøjning: Plastik
  • Antal sugeslanger: 3 Stk.
  • Længde på sugerør: 350 mm
  • Materiale til sugerør: Plastik
  • Kombimundstykke
  • Mængde af filterposer: 1 Stk.
  • Materiale til filterposer: Fleece
  • Motorværnsfilter
  • Permanent filterkurv: Fleece

Udstyr

  • Beholdermateriale: Plastik
  • Kabelkrog
Støvsuger T 7/1 Classic
Videoer
Anvendelsesområder
  • Til alle hårde overflader, f.esk. Fliser, natursten, PVC og linoleum
  • Gulvtæpper
Tilbehør