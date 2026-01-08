Støvsuger T 7/1 Classic
Let og stærk - ingen udfordring er for stor
T 7/1 Classic er udviklet med øje for at være en af markedets letteste støvsugere. Med robust materiale, kraftig sugeevne på 230 mbar, og en vægt på kun 3,5 kg, vil brugerne få en ny og enklere hverdag.
Funktioner og fordele
Lav vægtUbesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin. Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller. Muligør langt, ubesværet arbejde.
Permanent hovedfilterkurvFremstillet af robust fleece. Bæredygtig: kan vaskes i hånden ved 30 °C.
Fremragende sugeevne.Professionel kvalitet. Godt forhold mellem pris og ydelse.
Kabelkrog
- Nem opbevaring af strømkablet.
- Sikker fastgørelse af kablet under transport.
Robust stødfanger
- Beskytter møbler, vægge og maskine mod skader.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|850
|Beholdervolumen (l)
|7
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|62
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6
|Mål (L x B x H) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 3 Stk.
- Længde på sugerør: 350 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Kombimundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Plastik
- Kabelkrog
Videoer
Anvendelsesområder
- Til alle hårde overflader, f.esk. Fliser, natursten, PVC og linoleum
- Gulvtæpper