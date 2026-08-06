Luft blæser AB 20/1 Ec

Meget effektiv, kompakt, langtidsholdbar luftpuster AB 20 Ec til at fremskynde tørring af rengjorte tæpper med op til 50 procent. Overholder de europæiske effektivitetsretningslinjer.

Luftblæser AB 20 Ec er udviklet til accelereret tørring af vådrengjorte tekstilområder. Den kompakte, lette og nemme at transportere maskine muliggør op til 50 procent hurtigere tørretider – rengjorte tæpper er klar til at blive gået på igen betydeligt hurtigere. Tørreren er også meget støjsvag og kan bruges i støjfølsomme områder eller i åbningstider. En slidstærk Ec-motor garanterer lavt strømforbrug og en lang levetid for maskinen, som overholder de europæiske retningslinjer for energieffektivitet.

Funktioner og fordele
Luft blæser AB 20/1 Ec: Slidstærk Ec-motor
Slidstærk Ec-motor
Langvarig, robust og dermed meget økonomisk maskine. Motor med 3-trins styring. Blæseren overholder de europæiske retningslinjer for energieffektivitet.
Luft blæser AB 20/1 Ec: Kompakt design med lav vægt.
Kompakt design med lav vægt.
Meget nem at transportere takket være de kompakte dimensioner og den lave vægt. Komfortabelt håndtag for nem transport.
Luft blæser AB 20/1 Ec: Støjsvag drift
Støjsvag drift
Problemfri drift også under dagsrengøring. Næppe mærkbar støj ved brug i åbningstiden.
Specifikationer

Teknisk data

Luftgennemstrømning (niveau 1/2/3) (m³/h) 1200
Blæserhastighed (niveau 1/2/3) (rpm) 1450
Motorydelse (W) 120
Ledningslængde (m) 7,5
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 7,1
Vægt inkl. emballage (kg) 9
Mål (L x B x H) (mm) 375 x 353 x 371

Udstyr

  • Solid plastkapsling
  • Ergonomisk bærehåndtag
  • Indbygget opbevaringsrum til ledninger
Anvendelsesområder
  • Til accelereret tørring af vådrengjorte tekstilområder.