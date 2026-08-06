Luft blæser AB 20/1 Ec
Meget effektiv, kompakt, langtidsholdbar luftpuster AB 20 Ec til at fremskynde tørring af rengjorte tæpper med op til 50 procent. Overholder de europæiske effektivitetsretningslinjer.
Luftblæser AB 20 Ec er udviklet til accelereret tørring af vådrengjorte tekstilområder. Den kompakte, lette og nemme at transportere maskine muliggør op til 50 procent hurtigere tørretider – rengjorte tæpper er klar til at blive gået på igen betydeligt hurtigere. Tørreren er også meget støjsvag og kan bruges i støjfølsomme områder eller i åbningstider. En slidstærk Ec-motor garanterer lavt strømforbrug og en lang levetid for maskinen, som overholder de europæiske retningslinjer for energieffektivitet.
Funktioner og fordele
Slidstærk Ec-motorLangvarig, robust og dermed meget økonomisk maskine. Motor med 3-trins styring. Blæseren overholder de europæiske retningslinjer for energieffektivitet.
Kompakt design med lav vægt.Meget nem at transportere takket være de kompakte dimensioner og den lave vægt. Komfortabelt håndtag for nem transport.
Støjsvag driftProblemfri drift også under dagsrengøring. Næppe mærkbar støj ved brug i åbningstiden.
Specifikationer
Teknisk data
|Luftgennemstrømning (niveau 1/2/3) (m³/h)
|1200
|Blæserhastighed (niveau 1/2/3) (rpm)
|1450
|Motorydelse (W)
|120
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9
|Mål (L x B x H) (mm)
|375 x 353 x 371
Udstyr
- Solid plastkapsling
- Ergonomisk bærehåndtag
- Indbygget opbevaringsrum til ledninger
Anvendelsesområder
- Til accelereret tørring af vådrengjorte tekstilområder.