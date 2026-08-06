Luftblæser AB 20 Ec er udviklet til accelereret tørring af vådrengjorte tekstilområder. Den kompakte, lette og nemme at transportere maskine muliggør op til 50 procent hurtigere tørretider – rengjorte tæpper er klar til at blive gået på igen betydeligt hurtigere. Tørreren er også meget støjsvag og kan bruges i støjfølsomme områder eller i åbningstider. En slidstærk Ec-motor garanterer lavt strømforbrug og en lang levetid for maskinen, som overholder de europæiske retningslinjer for energieffektivitet.