Multi-tool MT CS 250/36
Udskifteligt udstyr til vores MT 36 Bp batteridrevet multi-værktøj: MT CS 250/36 stavmonteret beskærere med et kompakt design for sikker, præcis træpleje.
Vores batteridrevne Multi-tool MT 36 Bp erstatter adskillige værktøj fra motorsav og hækkeklipper m/ stang. Multiværktøjet imponere med gnidningsløs drift, samt ingen støj eller udstødning. Med hurtig tilkobling uden værktøj, robust stålstang og børsteløs motor.
Funktioner og fordele
Automatisk smøring af kædenMinimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid. Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Oregon® savkæde og styreskinneDe bedste komponenter til de bedste resultater.
Kompakt design.Letvægt til let håndtering. Kompakt og let at transportere og opbevare.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
- Ubesværet arbejde over lange perioder.
- Beskytter brugerens helbred.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
- Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
- Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
- Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Styreskinne (mm)
|250
|Kædehastighed (m/s)
|12
|Kædemåler
|1,3 mm / 0,050"
|Vibrationsværdi af det forreste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|3
|Spænding (V)
|36
|Ydeevne pr. batteriopladning (Skæring)
|max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
|Driftstid pr. opladning (min)
|max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3
|Mål (L x B x H) (mm)
|940 x 120 x 130
Scope of supply
- Kædebeskyttelse
- Styreskinne
- Kæde
Anvendelsesområder
- Ideel til pleje af unge afgrøder og træer. Kan også bruges til frugtdyrkning for at øge udbyttet
- Til rydding eller beskæring af høje træer og buske
- Ideel til sikkert at fjerne stormskader