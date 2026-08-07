Multi-tool MT CS 250/36

Udskifteligt udstyr til vores MT 36 Bp batteridrevet multi-værktøj: MT CS 250/36 stavmonteret beskærere med et kompakt design for sikker, præcis træpleje.

Vores batteridrevne Multi-tool MT 36 Bp erstatter adskillige værktøj fra motorsav og hækkeklipper m/ stang. Multiværktøjet imponere med gnidningsløs drift, samt ingen støj eller udstødning. Med hurtig tilkobling uden værktøj, robust stålstang og børsteløs motor.

Funktioner og fordele
Multi-tool MT CS 250/36: Automatisk smøring af kæden
Automatisk smøring af kæden
Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid. Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Multi-tool MT CS 250/36: Oregon® savkæde og styreskinne
Oregon® savkæde og styreskinne
De bedste komponenter til de bedste resultater.
Multi-tool MT CS 250/36: Kompakt design.
Kompakt design.
Letvægt til let håndtering. Kompakt og let at transportere og opbevare.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
  • Ubesværet arbejde over lange perioder.
  • Beskytter brugerens helbred.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
  • Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
  • Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
  • Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
  • Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Styreskinne (mm) 250
Kædehastighed (m/s) 12
Kædemåler 1,3 mm / 0,050"
Vibrationsværdi af det forreste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²) 3
Spænding (V) 36
Ydeevne pr. batteriopladning (Skæring) max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
Driftstid pr. opladning (min) max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Vægt uden tilbehør (kg) 1,9
Vægt inkl. emballage (kg) 3
Mål (L x B x H) (mm) 940 x 120 x 130

Scope of supply

  • Kædebeskyttelse
  • Styreskinne
  • Kæde
Anvendelsesområder
  • Ideel til pleje af unge afgrøder og træer. Kan også bruges til frugtdyrkning for at øge udbyttet
  • Til rydding eller beskæring af høje træer og buske
  • Ideel til sikkert at fjerne stormskader
Tilbehør
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