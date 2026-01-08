Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Me Ec M Z22

NT 75/1 Me Ec M Z22 sikkerhedsstøvsuger i støvklasse M er certificeret ifølge ATEX-direktiv 2014/34/EU (testinstitut IBExU) til brug i potentielt eksplosive områder med betegnelsen zone 22.

Sikkerhedsstøvsugeren NT 75/1 Me Ec H Z22 er certificeret i henhold til EU's bindende ATEX-direktiv 2014/34/EU af det uafhængige og anerkendte testinstitut IBExU og er egnet til fjernelse af brændbart støv og andet støv i støvklasse M i eksplosionsfarlige områder i zone 22. Den Brushless EC-motor garanterer en levetid på 5000 timer. Det fuldt jordede design og det tilhørende antistatiske tilbehør forhindrer effektivt elektrostatisk afladning. Takket være 75-litersbeholderen af rustfrit stål og det robuste chassis med justerbart skubbehåndtag kan store mængder støv, groft snavs eller væsker nemt fjernes fra farezonen, før de bortskaffes sikkert. NT 75/1 Me Ec M Z22 har Wet & Dry-filter til støvklasse M, som garanterer et filtrering på 99,9 procent og også er egnet til støvsugning af væsker. Våd- og tørstøvsugeren er også egnet til brug uden filterpose eller bortskaffelsespose, når det er nødvendigt - til dette skal det valgfrie Wood-patronfilter bruges, som er specielt udviklet til støvsugning af fiberholdigt støv uden filterpose.

Funktioner og fordele
Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Me Ec M Z22: Certificeret til zone 22 som defineret i ATEX Directive 2014/34/EU (testinstitut IBExU).
Højeste niveau af brugersikkerhed i potentielt eksplosive områder i zone 22. Egnet til fjernelse af støv i støvklasse M.
Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Me Ec M Z22: Variabel sugestyrke
Høj slidstyrke og lang levetid (5000 timer).
Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Me Ec M Z22: Forberedt til antistatisk tilbehør
Kontinuerligt antistatisk system med elektrisk ledende tilbehør.
Vådt og tørt fladt plisseret filter
  • Det foldede PES-fladfilter i støvklasse M holder pålideligt 99,9% af alle partikler tilbage.
  • Filter fremstillet af fugtbestandigt PES-materiale.
  • Godkendt til støvsugning af støv i støvklasse M.
Specifikationer

Teknisk data

Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftgennemstrømning (l/s) 61
Støvsugning (mbar/kPa) 220 / 22
Beholdervolumen (l) 75
Motorydelse (W) max. 1000
Standardbredde ( ) ID 40
Ledningslængde (m) 10
Kabelmateriale Gummi
Lydniveau (dB(A)) 76
Farve sølv
Vægt uden tilbehør (kg) 25,1
Vægt inkl. emballage (kg) 31,9
Mål (L x B x H) (mm) 695 x 540 x 1012

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 4 m
  • Type sugeslange: elektrisk ledende
  • Antal sugeslanger: 2 Stk.
  • Længde på sugerør: 550 mm
  • Materiale til sugerør: Rustfri stål
  • Bøjning: elektrisk ledende
  • Mængde af filterposer: 1 Stk.
  • Materiale til filterposer: Fleece
  • Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
  • Fugemundstykke
  • Beholder i rustfrit stål
  • Fladfilter: PES med PTFE belægning.
  • Skubbehåndtag

Udstyr

  • Forberedt til antistatisk tilbehør
  • Sikkerhedsklasse: I
  • Hjul med bremse
  • Støvklasse: M
  • Beholdermateriale: Rustfri stål
Anvendelsesområder
  • Sikkerheds-støvsuger til brug i zone 22 potentielt eksplosive områder.
  • Certificeret til støvklasser M og L
