Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Me Ec M Z22
NT 75/1 Me Ec M Z22 sikkerhedsstøvsuger i støvklasse M er certificeret ifølge ATEX-direktiv 2014/34/EU (testinstitut IBExU) til brug i potentielt eksplosive områder med betegnelsen zone 22.
Sikkerhedsstøvsugeren NT 75/1 Me Ec H Z22 er certificeret i henhold til EU's bindende ATEX-direktiv 2014/34/EU af det uafhængige og anerkendte testinstitut IBExU og er egnet til fjernelse af brændbart støv og andet støv i støvklasse M i eksplosionsfarlige områder i zone 22. Den Brushless EC-motor garanterer en levetid på 5000 timer. Det fuldt jordede design og det tilhørende antistatiske tilbehør forhindrer effektivt elektrostatisk afladning. Takket være 75-litersbeholderen af rustfrit stål og det robuste chassis med justerbart skubbehåndtag kan store mængder støv, groft snavs eller væsker nemt fjernes fra farezonen, før de bortskaffes sikkert. NT 75/1 Me Ec M Z22 har Wet & Dry-filter til støvklasse M, som garanterer et filtrering på 99,9 procent og også er egnet til støvsugning af væsker. Våd- og tørstøvsugeren er også egnet til brug uden filterpose eller bortskaffelsespose, når det er nødvendigt - til dette skal det valgfrie Wood-patronfilter bruges, som er specielt udviklet til støvsugning af fiberholdigt støv uden filterpose.
Funktioner og fordele
Certificeret til zone 22 som defineret i ATEX Directive 2014/34/EU (testinstitut IBExU).Højeste niveau af brugersikkerhed i potentielt eksplosive områder i zone 22. Egnet til fjernelse af støv i støvklasse M.
Variabel sugestyrkeHøj slidstyrke og lang levetid (5000 timer).
Forberedt til antistatisk tilbehørKontinuerligt antistatisk system med elektrisk ledende tilbehør.
Vådt og tørt fladt plisseret filter
- Det foldede PES-fladfilter i støvklasse M holder pålideligt 99,9% af alle partikler tilbage.
- Filter fremstillet af fugtbestandigt PES-materiale.
- Godkendt til støvsugning af støv i støvklasse M.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|61
|Støvsugning (mbar/kPa)
|220 / 22
|Beholdervolumen (l)
|75
|Motorydelse (W)
|max. 1000
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|10
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydniveau (dB(A))
|76
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|25,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|31,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|695 x 540 x 1012
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Bøjning: elektrisk ledende
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Beholder i rustfrit stål
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
- Støvklasse: M
- Beholdermateriale: Rustfri stål
Anvendelsesområder
- Sikkerheds-støvsuger til brug i zone 22 potentielt eksplosive områder.
- Certificeret til støvklasser M og L