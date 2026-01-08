Sikkerhedsstøvsugeren NT 75/1 Me Ec H Z22 er certificeret i henhold til EU's bindende ATEX-direktiv 2014/34/EU af det uafhængige og anerkendte testinstitut IBExU og er egnet til fjernelse af brændbart støv og andet støv i støvklasse M i eksplosionsfarlige områder i zone 22. Den Brushless EC-motor garanterer en levetid på 5000 timer. Det fuldt jordede design og det tilhørende antistatiske tilbehør forhindrer effektivt elektrostatisk afladning. Takket være 75-litersbeholderen af rustfrit stål og det robuste chassis med justerbart skubbehåndtag kan store mængder støv, groft snavs eller væsker nemt fjernes fra farezonen, før de bortskaffes sikkert. NT 75/1 Me Ec M Z22 har Wet & Dry-filter til støvklasse M, som garanterer et filtrering på 99,9 procent og også er egnet til støvsugning af væsker. Våd- og tørstøvsugeren er også egnet til brug uden filterpose eller bortskaffelsespose, når det er nødvendigt - til dette skal det valgfrie Wood-patronfilter bruges, som er specielt udviklet til støvsugning af fiberholdigt støv uden filterpose.