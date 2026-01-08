Våd- og tørstøvsuger NT 20/1 Me Classic

Den robuste og kompakte våd- og tørstøvsuger NT 20/1 Me Classic med 20-litersbeholder fjerner nemt alle former for snavs.

NT 20/1 Me Classic er en robust og kompakt våd- og tørstøvsuger fra NT Classic-serien. Maskinen er udstyret med en beholder på 20 liter og imponerer med sit Easy Service Concept, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og driftssikre filterteknologi. Takket være maskinens kraftfulde 1500 watts turbine skaffer den hurtigt alle typer snavs af vejen. Maskinen passer perfekt til væsker og grovkornet støv og grovsmuds i små mængder.

Funktioner og fordele
Våd- og tørstøvsuger NT 20/1 Me Classic: Kompakt, robust og mobil
Kompakt, robust og mobil
Meget stabil, meget nem at komme rundt med og bekvem at transportere takket være den smalle form og 4 hjul. Stødfangeren beskytter støvsuger og udstyr hele vejen rundt.
Våd- og tørstøvsuger NT 20/1 Me Classic: Fremragende sugestyrke
Fremragende sugestyrke
NT Classic enhederne med kraftfuld 1.500 W ventilator fjerner pålideligt mange former for snavs. Sikrer fremragende rengøringsresultater.
Våd- og tørstøvsuger NT 20/1 Me Classic: Service og komfort
Service og komfort
Sensationelt hurtig: Med Easy Service konceptet kan ventilatoren tages af på bare 44 sekunder. Den hurtige udskiftning af ventilatoren sparer blot en masse tid, men også omkostninger.
Effektivitet takket være minimalisme
  • NT Classic-maskiner med enkeltmotor er udstyret med Kärchers gennemtestede patronfiltre.
  • Patronfiltret gør det muligt at opretholde stor sugeevne uden brug af filterpose.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftgennemstrømning (l/s) 59
Støvsugning (mbar/kPa) 227 / 22,7
Beholdervolumen (l) 20
Beholdermateriale Rustfri stål
Motorydelse (W) max. 1500
Standardbredde ( ) ID 35
Ledningslængde (m) 6,5
Lydniveau (dB(A)) 78
Farve sølv
Vægt uden tilbehør (kg) 7,4
Mål (L x B x H) (mm) 375 x 360 x 520

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 2.5 m
  • Type sugeslange: Med bøjning
  • Antal sugeslanger: 2 Stk.
  • Længde på sugerør: 505 mm
  • Materiale til sugerør: Stål
  • Mængde af filterposer: 1 Stk.
  • Materiale til filterposer: Fleece
  • Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
  • Fugemundstykke
  • Patronfilter: PES
  • Beholder i rustfrit stål
Anvendelsesområder
  • Til væsker, groft snavs og støv på alle hårde overflader samt til indvendig rengøring af bilen.
Tilbehør