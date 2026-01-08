NT 20/1 Me Classic er en robust og kompakt våd- og tørstøvsuger fra NT Classic-serien. Maskinen er udstyret med en beholder på 20 liter og imponerer med sit Easy Service Concept, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og driftssikre filterteknologi. Takket være maskinens kraftfulde 1500 watts turbine skaffer den hurtigt alle typer snavs af vejen. Maskinen passer perfekt til væsker og grovkornet støv og grovsmuds i små mængder.