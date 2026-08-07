Om det er langs husets mure eller rundt om buske, så har enhver have små områder som plæneklipperen ikke kan nå. Sådan tætte hjørner skal der bruges en lille, fleksibel og mere end det, en kraftfuld maskine - såsom som en græstrimmer fra Kärcher. Græstrimmeren Spool LTR 18 Battery inkluderer en snoet græstrimmersnor, hvilket konstant bliver justeret til spolen ved automatisk tilførsel af snor. På den måde er der altid den perfekte længde på græstrimmersnoren og garanteret pæne klipperesultater. Hvis græstrimmersnoren er brugt, kan en ny spole sættes ind helt ubesværet og uden brug af nogen værktøjer. Nogle ekstra plus point er den næsten lydløse betjening og den simple udskiftning af spolen uden brug af værktøjer, på bare få simple trin. Dermed kan arbejdet fortsætte helt ned til det sidste græsstrå. Den snoede græstrimmersnor er egnet til LTR 18-25 Battery og LTR 18-30 Battery modellerne.