Om det er langs husmure eller rundt om buske, har alle haver de steder, hvor plæneklipperen bare ikke kan nå. Ved sådan tætte hjørner er der brug for en lille, fleksibel og mere end det, en kraftfuld maskine - såsom Spool pack of 3 LTR 18 Battery Kärcher græstrimmeren. Græstrimmeren inkluderer en snoet græstrimmersnor, hvilket konstant bliver justeret til spolen ved at bruge en automatisk græstrimmersnorforlænger. På den måde er græstrimmersnoren altid den perfekte længde ved hvert klip for at garantere lige klipperesultater. Hvis græstrimmersnoren er brugt, kan en ny spole sættes ind helt ubesværet og uden brug for værktøjer. Dermed kan arbejdet fortsætte, helt ned til det sidste græsstrå. 1,6 mm græstrimmersnor spolen (hvilket kommer i en 3-pak) er egnet til LTR 18-25 Battery og LTR 18-30 Battery modellerne.